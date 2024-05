Afrique: Hadj 2024 - Seuls les détenteurs de la carte « Nusuk » seront autorisés à entrer dans les lieux saints

Le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a confirmé, par un communiqué publié le jeudi 9 mai 2024, que la carte intelligente « Nusuk » pour les pèlerins réguliers de l'année 1445-2024 est obligatoire pour tous ceux qui souhaitent entrer dans les lieux saints, qu'ils soient pèlerins, organisateurs s'occupant des affaires des pèlerins ou travailleurs. Rapporte l’Agence nigérienne de presse,(Anp)

Selon cette source, le ministère saoudien avertit « qu'il n'y aurait aucune exception à cette mesure, et ceux qui la contreviennent s'exposent à des sanctions conformément aux règles et aux directives du Hajj »

Il précise par la même occasion que « la carte intelligente « Nusuk » peut distinguer les pèlerins réguliers et non réguliers », ajoutant que « ceux qui ne possèdent pas la carte ne seront pas autorisés à entrer dans les lieux saints ».

Par ailleurs, le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a lancé, la semaine dernière, deux versions de la carte intelligente « Nusuk » : une version papier que les pèlerins portent et une version numérique accessible en scannant le code présent sur la carte papier à l'aide de la caméra du téléphone.

Notons que les deux versions de cette carte ont été lancées récemment. La carte « Nusuk » est dotée de plusieurs caractéristiques en vue de bien et mieux servir les pèlerins tout en facilitant et fluidifiant leurs déplacements, a souligné le ministère, précisant que ladite carte leur permet également, en temps réel, de recevoir les notifications importantes, notamment les informations relatives à la répartition par groupes des pèlerins et elle leur permet d'évaluer les services qui leur sont fournis et de déposer des plaintes.

Le ministère saoudien du hadj et oumra réitère son avertissement concernant les escroqueries liées au pèlerinage, qui sont annoncées sur les réseaux sociaux dans plusieurs pays.

Il a souligné que « la venue pour accomplir le devoir du Hajj ne peut se faire qu'après l'obtention d'un visa de Hajj délivré par les autorités compétentes du Royaume d'Arabie saoudite, en coordination avec les bureaux des affaires du Hajj dans ces pays ou via la plateforme « Nusuk Hajj » pour les pays qui ne disposent pas des missions de Hajj.

Au niveau de la Côte d’Ivoire par exemple, on s’active au respect très stricte de cette disposition du gouvernement saoudien pour lutter efficacement contre la présence de pèlerins irréguliers en terre sainte. « Toutes les dispositions sont prises dans ce sens pour non seulement détecter les candidats irréguliers, mais éviter que certains ne se retrouvent en Terre sainte et occupent illégalement des sites que devraient occuper, les candidats régulièrement inscrits », nous a indiqué une source très officielle de la Direction générale des Cultes.

Pour le Hajj 2024, le quota de l'Etat ivoirien est fixé à 10 000 pèlerins dont 7000 pour le contingent étatique. Les opérateurs privés se partageront les 3000 places. Le coût du Hadj 2024 à la Mecque a été fixé, le samedi 11 novembre 2023 à 3 250 000 Fcfa pour le contingent étatique contre 2 161 000 Fcfa lors de l’édition 2023, soit une hausse de 1 089 000 Fcfa. Sur l'effectif de 7000 places du contingent étatique, 5000 ont été mises en vente au grand public, les 2000 étant réservées aux institutions de la République.