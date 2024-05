Gabon: Banque pour le Commerce et l'Entrepreneuriat du Gabon en abrégé BCEG - Mobilisation du capital

S'il faut reconnaître les efforts des gouvernants sur cette question relative à la mise en place de cette structure qui, sans doute, va vraiment soulager les entrepreneurs, permettez-moi de donner mon avis sur le montant du capital mobilisé.

En effet, je trouve que le capital mobilisé est, à mon humble avis, trop faible ; il aurait pu être d'au moins 50 milliards de F CFA (les projets sont divers et variés) et ce capital est trop faible pour réellement impulser la réappropriation et la diversification de l'économie gabonaise.

Par exemple, en France, dans le cadre de Financement Participatif France (FPF), une Association spécialisée dans l'encadrement des structures qui exercent dans le Crowdfunding (la finance alternative se pratiquant hors circuit bancaire), c'est en moyenne 400 milliards de F CFA de fonds levés chaque année pour financer environ 30 000 projets.

En plus de la BCEG, il serait aussi bon que le Gabon dispose finalement d'une loi sur le Crowdfunding pour permettre aux entrepreneurs de lever plus de fonds plus simplement et rapidement, et parvenir à financer plus de projets, trouver des solutions rapides hors circuits et tracasseries bancaires.

Notre pays fait partie de ceux, en Afrique, les mieux desservis en fournitures Internet avec un nombre d'utilisateurs très portants et autant chez les abonnés des maisons de téléphonie mobile ; nous gagnerons à développer le Crowdfunding de manière contrôlée car, la banque physique devra normalement être implantée dans toutes les Provinces pour éviter toute discrimination, mais cela va nécessiter plus de dépenses.

%

Quand la banque va démarrer ses activités, ce sera bien évidemment à Libreville, mais à quel moment elle va se rapprocher des gabonais d'autres localités du pays ?

Allons-nous assister à une balade d'entrepreneurs de l'intérieur du pays vers Libreville pour solliciter un financement avec tous les risques s'y rapportent ?

S'il est possible de signer une convention avec la banque la plus implantée sur le territoire national pour se rapprocher des entrepreneurs et éviter plus de dépenses, alors, essayons et voyons ce que cela pourrait donner.

Donald Urbain INDINGUI

Président IMOG, Entrepreneur,