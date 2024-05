Afrique de l'Ouest: Première édition du Festival des arts et de la Culture de l'Afrique de l'Ouest, en septembre, à Abidjan

Dakar — La première édition du Festival des Arts et de la Culture de l'Afrique de l'Ouest (ECOFEST 2024) se tiendra du 21 au 28 septembre prochain, à Abidjan, ont annoncé lundi, les Commissions de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) dans un communiqué parvenu à l'APS.

"Dans une vision commune de brassage des populations et de création de richesse issue des industries créatives, les Commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA ont choisi de coorganiser ECOFEST afin d'insuffler une nouvelle dynamique et renforcer les échanges entre les États membres de l'Afrique de l'Ouest", a ainsi déclaré la vice-présidente de la Commission de la CEDEAO, Damtien L. Tchintchibidja, citée dans le texte.

"Cet événement se veut un cadre d'échange multiculturel et multidisciplinaire qui viendra renforcer notre volonté de mieux conserver et valoriser le patrimoine ouest africain conformément à la volonté des chefs d'État et de gouvernement", a-t-elle ajouté.

D'après le communiqué, l'objectif de cet événement culturel est de promouvoir les valeurs et les identités culturelles des peuples de la Communauté en vue du renforcement de l'intégration régionale à travers le brassage des populations de la région.

"Ce festival vise aussi à inaugurer une nouvelle ère dans la célébration de la diversité culturelle ouest-africaine et réaffirmer le rôle de la culture en tant que moteur d'intégration, de cohésion sociale et de développement socio-économique et culturel de l'Afrique de l'Ouest", ajoute la même source.

Le projet d'organiser ECOFEST figurait déjà dans l'agenda de la CEDEAO depuis 1987.

"C'est à l'occasion de la réunion du secrétariat technique CEDEAO UEMOA du 04 juin 2018 à Abuja que nous avons décidé de joindre nos efforts pour (sa) concrétisation", a rappelé le Commissaire du développement humain de l'UEMOA, Mamadu Sérifo Jaquité.

Cette première édition aura pour thème : "La culture, catalyseur de la paix, de la diversité et de l'intégration économique et sociale en Afrique de l'Ouest".