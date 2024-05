Congo-Brazzaville: Arts plastiques - Diane Scholastique Miangounina, promotrice de la peinture congolaise

Membre de la délégation congolaise de l'Agence nationale des artisans du Congo à la Foire de Tours, l'artiste-plasticienne Diane Scholastique Miangounina a permis aux visiteurs de faire rayonner, par ses oeuvres marquées de la touche de l'École de peinture de Poto-Poto, la peinture congolaise.

« Être peintre, il y a 20 ans, c'était quand même l'apanage des hommes », confie Diane Scholastique Miangounina. De par son abnégation, la jeune femme explique comment elle a procédé pour réaliser son rêve.

Son entrée dans la peinture s'est faite en ayant été épaulée par son frère, sociétaire, à l'époque, de l'Ecole de peinture de Poto-Poto. Par la suite, elle s'est démenée pour accéder aux institutions artistiques régies par des cercles masculins.

Depuis les années 2000, le travail aidant et son pinceau agissant à la puissance d'un coup de poing, elle s'est autoproclamée peintre "mettant en avant le rôle primordial des femmes dans la société", non pour les représenter ni les surévaluer, mais plutôt pour rétablir une forme de justice les concernant tout en éveillant les consciences.

Détentrice du Prix d'excellence en arts et métiers en France, de celui du meilleur stand au Festival du pagne et du tissu africain au Congo, et titulaire du diplôme d'honneur octroyé par le ministère de la Culture et des Arts de la République du Congo, Diane est devenue l'une des femmes peintres de renom des deux Congo. C'est dans ce contexte qu'elle vient de représenter son pays en exposant à la Foire de Tours.

«Entre découverte et curiosité, mes oeuvres ont suscité une séduction d'un art venu d'ailleurs », a-t-elle confié. Et d'ajouter qu'elle a été heureuse d'avoir bénéficié de cette nouvelle mise en lumière tel qu'un "porteur de la flamme olympique", afin de relayer et promouvoir la peinture congolaise à l'international.