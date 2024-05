Angola: Startup Angola 2024 avec plus de 120 inscriptions

Luanda — Plus de 120 startup sont inscrites pour la 3ème édition du sommet de l'innovation et de l'entrepreneuriat "Angola Startup Summit by Unitel 2024", qui se tiendra du 16 au 18 de ce mois, à Luanda, a appris l'ANGOP lundi auprès de l'organisation.

Environ 20 stands institutionnels et 55 orateurs, nationaux et internationaux, sont également confirmés, selon le responsable du département d'innovation d'Unitel, Henrique Costa.

Le 3ème sommet se déroulera au Centre de conférences de Talatona (CCT), dans la capitale du pays, la startup accueillera, entre autres, une conférence sur le leadership féminin et d'autres sur l'entrepreneuriat et l'innovation dans le but de rechercher des opportunités d'investissement.

Le sommet est promu par l'Institut National de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (INAPEM), en partenariat avec l'Unitel, et ouvre des possibilités d'accélération et d'incubation de l'idée au marché, ainsi que apporte des facilités et des instruments de financement pour les participants, en offrant des solutions alternatives aux projets émergents, adaptables aux étapes des initiatives entrepreneuriales.

Dans la startup, les émergents ont à leur disposition tous les acteurs de l'écosystème, à savoir les incubateurs, les accélérateurs, les investisseurs, les centres d'études et les institutions financières bancaires et non bancaires.