Afrique Australe: L'Angola et le Zimbabwe discutent du renforcement de leur coopération

Luanda — L'Angola et le Zimbabwe se sont réunis lundi, à Luanda, pour discuter des questions politico-diplomatiques, économiques-commerciales et de défense et sécurité, dans le cadre de la IIème session de la Commission bilatérale entre les deux pays membres de la région de l'Afrique australe.

Selon un communiqué de presse, la réunion se déroulera jusqu'à mardi, au niveau technique et préparera le Sommet ministériel, prévu pour mercredi 15 mai, 32 ans après la dernière réunion de travail, en 1992.

À l'ouverture des travaux, le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Vieira Lopes, a déclaré que les deux pays entretiennent de forts liens historiques d'amitié et de fraternité.

Pour le diplomate, ces liens reflètent une coopération politique, économique, culturelle et dans d'autres domaines, où les intérêts communs ont toujours prévalu.

Selon Domingos Vieira Lopes, les dirigeants des deux États, dans leurs interventions publiques, soulignent que les relations politiques entre l'Angola et le Zimbabwe sont excellentes, mais qu'il est urgent d'améliorer les relations économiques et commerciales.

Cette IIe session de la Commission bilatérale Angola-Zimbabwe est également une occasion de renforcer les liens d'amitié et de coopération qui caractérisent les bonnes relations politiques et diplomatiques entre les pays et les peuples, dans l'esprit de solidarité et de fraternité africaine.

L'Angola et le Zimbabwe entretiennent des relations amicales et politico-diplomatiques depuis plus de quatre décennies.