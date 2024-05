Angola: L'archevêque émérite de Huambo appelle à une utilisation responsable des réseaux sociaux

Huambo — L'archevêque émérite de Huambo, Mgr José de Queirós Alves, a appelé dimanche à une utilisation responsable des réseaux sociaux comme moyen de communication, d'éducation et de moralisation sociale.

Dans son homélie lors de sa visite pastorale au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima dans la ville de Huambo, le prélat a déclaré qu'il est devenu à la mode de suivre les ridicules sur les réseaux sociaux et que les gens sont plus attentifs à suivre les auteurs de pratiques négatives, par opposition aux choses qui construisent la personne humaine.

Mgr José de Queirós Alves a déclaré que les gens devraient tirer le meilleur des réseaux sociaux et non le pire, comme la diffusion de messages d'accusation et d'intrigue, à un moment où les médias assument un rôle de grande responsabilité dans la société.

Il a déclaré que le monde dispose aujourd'hui d'un instrument de communication précieux et puissant, qui devrait devenir une école et servir avant tout à former et à informer la société dans son ensemble.

Le prélat catholique a déclaré que l'Église continuera à remplir sa mission en se basant sur l'annonce de l'évangile et la promotion du bien-être social de l'homme, qui est la base fondamentale de l'Église.