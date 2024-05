Angola: Des croisières font la promotion du pays dans le monde

Luanda — L'accostage des bateaux de croisière dans le pays est une forme de publicité et incite d'autres compagnies de croisière à choisir l'Angola comme partie de leur itinéraire, a déclaré dimanche, à Luanda, le directeur de TravelGest, José Cabral.

Selon l'expert, il y a de plus en plus de bateaux de croisière qui souhaitent passer par l'Angola et de touristes qui envisagent de revenir par d'autres voies, pour mieux connaître le pays.

Ces déclarations ont été faites à la presse concernant l'accostage du bateau de croisière « Cristal Serenty », sous la responsabilité de TravelGest, la société chargée d'amener les touristes en Angola.

Le tourisme apporte des bénéfices au pays, grâce à une logistique élevée, à l'implication de services tels que les guides touristiques, les transports, les restaurants et la commercialisation de divers produits auprès des touristes, a-t-il souligné.

Depuis l'arrivée du bateau de croisière au port de Luanda, a-t-il expliqué, certains touristes ont commencé à visiter des lieux tels que la Fortaleza de São Miguel, le Mémorial Doutor António Agostinho Neto, le Musée de l'Esclavage, Praça do Artesanato, Miradouro da Lua et Barra do Kwanza.

D'autres ont visité divers monuments de la capitale et sont donc retournés au navire dans la matinée.

%

A l'occasion, le représentant de la compagnie « Cristal Serenty », Fernando Barroso, a expliqué que depuis Luanda, le navire continuera vers São Tomé et Príncipe, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les îles Canaries espagnoles, Funchal (Portugal), Porto Rico et Miami (États-Unis d'Amérique), où se terminera la croisière.

Il a indiqué que le voyage a commencé avec 450 touristes, mais qu'en raison du changement d'itinéraire, dû aux attaques de drones contre des navires dans la mer Rouge, beaucoup ont préféré abandonner à mi-chemin, car ils avaient l'intention de passer par la mer Méditerranée, à destination de l'Égypte, la Turquie, parmi d'autres pays de la région.

Le bateau de croisière « Cristal Serenty », en provenance de Namibie, a accosté vendredi (10) au port de Namibe, avec 240 touristes, dont des Américains, des Brésiliens, des Chiliens, des Canadiens, des Portugais et des Suisses.