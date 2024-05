Angola: Benguela accueille le 45ème Championnat national senior de handball féminin

Benguela — Quatorze équipes des provinces de Benguela (hôte), Luanda, Bengo, Huíla, Huambo et Uíge participent, du 13 au 25 de cette année, à la 45ème édition du Championnat national senior féminin de handball.

Il s'agit des formations de Petro, Primeiro d'Agosto A et B, Maculusso et Sporting de Luanda, Casa Pessoal do Porto de Lobito, Electro, Sporting et Pérola de Benguela, Madjesport do Bengo, Estrela do Palácio, 4 de Junho, Mora do Virei et Futebol Clube do Uíge.

Se confiant à l'ANGOP, la directrice du Bureau provincial d'Hôtellerie, Tourisme, Culture, Jeunesse et Sports de Benguela, Rosália Chitale, a déclaré que toutes les conditions logistiques et techniques étaient réunies pour le début de la compétition.

Elle a fait savoir que ce dimanche a eu lieu la dernière réunion du Comité Technique, visant à analyser les derniers détails concernant l'INEMA, la sécurité publique, l'hébergement de certaines équipes, entre autres aspects.

La responsable a indiqué qu'outre le pavillon Arena Acácias Rubras, à Benguela, le stadium Electro de Lobito, dans la ville ferroviaire, accueillera également quelques matchs.