Afrique Australe: La SADC tient un sommet extraordinaire

Luanda — La Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) organise, le 20 mai, un sommet virtuel extraordinaire des Chefs d'État et de Gouvernement sur l'impact négatif sur la vie et les moyens de subsistance d'environ 58 millions de personnes touchées par la sécheresse.

Selon un communiqué du secrétariat de l'organisation, elle évaluera les mesures à mettre en oeuvre pour atténuer l'impact de la sécheresse induite par "El Niño" et remédier à la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région.

Lors de l'événement, indique la note, le président par intérim de la SADC, João Lourenço, lancera "l'Appel Humanitaire de la SADC", en soulignant les besoins prioritaires de la population affectée.

Le Chef de l'État angolais demandera également un soutien immédiat aux partenaires régionaux et internationaux pour répondre aux besoins de la population affectée.

Le Sommet extraordinaire de la SADC sera précédé de plusieurs réunions conjointes de hauts fonctionnaires et de ministres des secteurs de l'agriculture, de l'eau, de l'énergie et de la gestion des risques de catastrophe.

Une réunion du Comité permanent des hauts fonctionnaires et une autre du Conseil des ministres sont également à l'ordre du jour.

Conformément à l'article 10 du Traité de la SADC, le Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement est responsable de l'orientation politique générale et du contrôle des fonctions de la communauté, ce qui en fait l'institution suprême de prise de décision dans la région.

La SADC est une organisation composée de seize États membres, créée en 1980 sous le nom de Conférence de coordination du développement de l'Afrique australe (SADCC) et transformée plus tard, en août 1992, en Communauté de développement de l'Afrique Australe (SADC).

La mission de la SADC est de promouvoir une croissance économique et un développement socio-économique durables et équitables, grâce à des systèmes de production efficaces, une coopération et une intégration plus approfondies, une bonne gouvernance et une paix et une sécurité durables.

Les États membres de la SADC sont l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, l'Eswatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.