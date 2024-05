Angola: Une invasion de criquets dévorent plus de 30 mille champs agricoles à Cunene

Ondjiva — Trente mille 150 champs agricoles de paysans dans les municipalités d'Ombadja, Cahama et Curoca, province de Cunene, ont été ravagés par une nuée de criquets et Acanthoplus discoidalis (connu sous le nom de matrirididi), au cours de la campagne agricole 2023/2024.

C'est ce qu'a informé vendredi à l'ANGOP, le Bureau de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, à l'occasion de la Journée internationale de la santé des plantes, qui sera célébrée dimanche 12 mai.

Le rapport phytosanitaire de la province a signalé 22 800 cultures dévorées au cours de cette saison agricole dans les communes de Mocupe et Humbe (Ombadja), avec une perte estimée entre 20 et 30 pour cent des récoltes.

La municipalité de Curoca a enregistré la perte de 7 200 champs agricoles, 150 champs à Cahama, environ 40 pour cent des récoltes semées entre novembre et décembre, et 90 pour cent entre janvier et Février.

Selon la source, les criquets ravageurs ont plus dévoré les cultures de sorgho, de mil et de maïs dans toute la province, avec la plus forte incidence dans les municipalités de Curoca et Cahama.

Cependant, 962 champs agricoles ont été soignés et protégés, cette peste acridienne pour origine la période prolongée de sécheresse entre janvier et mars, a-t-on appris de la source.

En plus, le secteur est aux prises, ces quatre dernières années, avec le fléau des mouches blanches, qui a déjà abîmé environ 5 268 arbres fruitiers tels que les manguiers, les agrumes, les goyaves, les mûriers et les papayers, dans les villes d'Ondjiva et Xangongo.

La date de la célébration du 12 mai a été fixée en 2020, par l'Assemblée Générale des Nations Unies, afin d'attirer l'attention sur l'importance de la santé des plantes pour la vie sur terre.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) considère la santé des plantes comme l'un des sujets les plus importants aujourd'hui, visant à accroître la sensibilisation et à réaliser l'Agenda 2030 pour le développement durable.