Angola: Première dame au lancement de la campagne unificatrice au Nigeria

Luanda — La Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, participe, ce lundi (13), dans la ville nigériane d'Abuja, au lancement de la campagne unificatrice "WeAreEqual/Nous sommes tous égaux", à l'invitation de son homologue nigériane, Olumeri Tinubu.

À cet effet, Ana Dias Lourenço est arrivée dimanche à Abuja, où elle rejoint les autres Premières dames africaines qui assisteront à l'événement qui se déroule sous le thème « L'éducation, un outil puissant de changement : aucune fille ne doit être laissée pour compte », affirme un note officielle.

La campagne est une initiative de l'Organisation des Premières Dames africaines pour le développement (OPDAD) et vise à contribuer à éliminer l'écart entre les hommes et les femmes, en mettant l'accent sur l'éducation, l'équité et les opportunités d'apprentissage pour tous.

L'objectif est d'élargir l'« École secondaire alternative pour filles » dans tous les États africains, dans le cadre d'une initiative lancée en 2007 et qui offre une deuxième opportunité aux jeunes femmes qui ont été exclues du système éducatif pour des raisons défavorables.

La note indique que les grossesses précoces, la marginalisation économique, le mariage des enfants et d'autres barrières sociales comptent parmi les principaux obstacles auxquels se heurtent les jeunes femmes qui souhaitent poursuivre leurs études, réaliser leurs rêves et leurs aspirations, quel que soit leur âge.

La campagne « WeAreEqual/Nous sommes tous égaux» vise à promouvoir l'équité et l'élimination des disparités entre les sexes sur le continent africain, et « transmet une vérité essentielle : « Nous sommes égaux - et l'avons toujours été ».

Les Premières Dames des États membres de l'Union africaine (UA) ont été invitées à lancer la campagne, dans leur pays, au cours de l'année 2024, sur la base de quatre piliers définis, notamment la santé, l'éducation, l'autonomisation économique et la violence basée sur le genre.

La Première Dame d'Angola rentre au pays, mardi (14), indique la note de son bureau parvenue à l'ANGOP dimanche.