Angola: Mise en oeuvre du projet d'énergie solaire dans village numérique et écologique de Bengo

Caxito — Le village numérique et écologique dans la communauté de Santa Amboleia, province de Bengo, a bénéficié à partir de samedi d'un projet d'énergie solaire au profit de 500 foyers.

Baptisé « Projet Light », il s'agit d'une initiative de l'ONG Change 1's Life, d'un montant d'environ 70 000 dollars, financée par divers partenaires internationaux tels que Welltec et DHL, dans le but de promouvoir et de résoudre la crise énergétique dans la communauté.

Dans un premier temps, l'ONG Change 1's Life a distribué de petites lanternes solaires pour que les gens prennent l'habitude d'utiliser des énergies renouvelables et cessent d'utiliser des bougies et des combustibles fossiles.

Le directeur général et fondateur de l'ONG Change 1's Life, Edmilson Ângelo, a expliqué qu'au cours de cette deuxième phase, des poteaux solaires ont été installés dans la communauté afin d'accroître la sécurité et les revenus des familles, qui disposeront de plus d'heures pour commercialiser leurs produits et contribuer à la conservation des aliments.

La maintenance a été prise en charge et des techniciens locaux sont formés pour assurer le fonctionnement normal de l'équipement.

Il a ajouté qu'ils travaillaient actuellement à la mobilisation de ressources auprès de sponsors pour mettre en oeuvre la troisième phase du projet, qui vise à électrifier les foyers de la communauté dans un délai de trois ans.