Congo-Brazzaville: L'opération « Gardons nos villes propres » va entrer dans sa phase décisive

Le ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, qui a réceptionné le 8 mai le « certificat de désignation » dans le cadre de l'assainissement, a annoncé la relance de l'opération « Gardons nos villes propres ».

Le ministère de la Santé et de la Population a organisé, en partenariat avec le Programme national de lutte contre le paludisme, une cérémonie de remise de prix aux personnalités et institutions engagées dans l'assainissement, considéré comme la base sinon le point de départ de la lutte contre cette pandémie. Parmi les récipiendaires figure le ministre délégué qui est l'un des acteurs menant le combat sur le terrain concernant l'assainissement et la libération des espaces publics. « Ce certificat, en réalité, je ne peux me l'approprier.

Il est simplement dédié à toute la population de Brazzaville, toutes les collectivités locales, particulièrement les habitants de Ouenzé qui, depuis des années, nous accompagnent dans l'assainissement. Les Congolais devraient comprendre que la première prophylaxie du paludisme, c'est l'assainissement. Le paludisme est un fléau, il tue véritablement. Nous sommes des élus, dans les quartiers les drames sont souvent liés au paludisme qui est l'agent pathogène des autres maladies », a expliqué Juste Désiré Mondelé, remerciant le ministre de la Santé, Gilbert Mokoki, pour cette récompense et ses initiatives visant à mobiliser les couches populaires dans la prise de conscience.

Profitant de cette occasion, le ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local a condamné le comportement de certains citoyens qui réoccupent au fur et à mesure l'espace public actuellement. « Les semaines à venir, nous allons encore reprendre, remuscler l'opération "Gardons nos villes propres" qui nous permet la fluidité de la circulation, surtout et avant tout de se préserver contre les maladies. L'opération sera relancée parce que nous avions dit qu'elle est pérenne, ce n'était pas un coup d'essai ni une hypothèse de travail, mais elle est irréversible. Nous devons poursuivre l'assainissement », a-t-il insisté, précisant qu'il s'agit d'un engagement citoyen. Après la pédagogie, la prochaine étape consistera, entre autres, à infliger des sanctions aux récalcitrants, a prévenu Juste Désiré Mondelé.