Congo-Brazzaville: Trophées du Médiateur d'Afrique Mag - Deux sociétés remportent la première édition

Organisée à Brazzaville, la première édition des Trophées du Médiateur d'Afrique Mag a décerné des prix à deux sociétés d'Afrique centrale, à savoir Relais de l'Alima et Corridor Asset Management, en présence du ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso.

La société Relais de l'Alima a reçu le prix de l'innovation touristique alors que Corridor Asset Manager s'est vu octroyer le prix de la préexcellence. La deuxième édition des Trophées du Médiateur d'Afrique Mag aura lieu le 9 mai 2025, à en croire Gérard Lebrun, président du magazine éponyme.

Prenant la parole à l'ouverture de cette rencontre, le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé a exhorté les entreprises africaines à plus de vision et d'innovation aux fins de contribuer à l'essor de l'économie de l'Afrique. « La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est un témoignage de ce qu'il y a bel et bien une Afrique qui gagne contrairement aux messages anxiogènes diffusés avec insistance par quelques Afropessimistes », a-t-il indiqué.

Denis Christel Sassou Nguesso a encouragé les deux entreprises récipiendaires de travailler davantage et d'innover « car c'est la seule voie qui nous affranchira de l'asservissement. Personne ne développera le continent africain à notre place ».

S'adressant aux entreprises désireuses d'obtenir des prix du Médiateur d'Afrique Mag, il a déclaré : « Les prochaines éditions seront l'occasion de faire valoir votre expertise, vos talents car notre continent est à la croisée des chemins d'une réalité économique mondialisée qui exigera sans cesse de plus en plus de vision, de stratégie et d'innovation pour assurer notre résilience et promouvoir le bonheur de nos peuples ». Dans la perspective de la Zone de libre-échange continentale africaine, le ministre Denis Christel Sassou Nguesso a souhaité que les sociétés continentales soient plus compétitives et répondent aux exigences, attentes et conditions du marché. « Ensemble promouvons une Afrique plus prospère avec des économies plus diversifiées », a-t-il conclu.