Congo-Brazzaville: Le groupe Conquering Lions rend hommage à Bob Marley

Bob Marley, le « pape du reggae », l'homme aux plus de 200 millions d'albums vendus dans le monde, est mort le 11 mai 1981 à Miami. À Pointe-Noire, le groupe Conquering Lions lui a rendu un hommage à travers un concert live donné à la Pyramide.

Quarante-trois ans après sa mort prématurée à la suite d'un cancer généralisé, Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, reste pour beaucoup de ses adeptes et jeunes qui découvrent la musique de leurs parents ou grands-parents la super star de tous les temps.

Chanteur charismatique et auteur de chansons qui redonnent espoir aux exclus, Bob Marley a su de son vivant rassembler les foules. Près d'un demi-siècle après sa mort, ses chansons résonnent toujours dans la tête et les coeurs de ses fanatiques.

Pour rendre hommage à celui qui continue génération après génération de faire vibrer la planète, le groupe Conquering Lions lui a dédié une journée spéciale marquée par un concert nocturne au restaurant La Pyramide pour non seulement perpétuer son message « One love », mais également ses oeuvres.

Ce concert a été historique et bien reçu par le public, impressionné par la qualité de la performance et l'énergie dégagée par les membres de ce groupe. Dès les premiers accords, le groupe semble soudé, uni, comme soumis à une très haute tension. La voix de Patrick Bikoumou, le leader, sonne plus que jamais pour invoquer le « Jah Rastafari », ses guitaristes tissent leur toile sonore. Arc-boutés sur leurs guitares, ils puisent cette rythmique qui donne envie de danser. La magie s'opère dès les premières notes. Les membres de ce groupe enflamment la foule en quelques gestes, les bonnes vibrations règnent et le public est en osmose. Dans un rythme de reggae dit reggae « Bantu », ils trouvent un écho dans le coeur du public, soulignant ainsi l'essence même de cette musique tirée des terroirs congolais.

En effet, ce groupe respire la vitalité et l'authenticité dans ses interprétations émouvantes des hits emblématiques de Bob Marley. Ces talentueux musiciens imprègnent leurs performances d'un amour palpable et d'une précision remarquable, offrant aux auditeurs une expérience musicale et émotionnelle profonde. Pour tout dire, le groupe Conquering Lions n'a rien à envier sur scène aux grosses pointures mondiales. Il est doté de musiciens exceptionnels, ce qui lui permet de créer une atmosphère inoubliable chez chaque spectateur.