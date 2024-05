Angola: La presidente de l'AN présente ses condoléances au Parlement capverdien

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a présenté lundi, à Luanda, ses condoléances au Parlement capverdien suite au décès du député Edson Rosa.

Selon le message de condoléances, Carolina Cerqueira a souligné que c'est avec « surprise et profonde » consternation qu'elle a appris le décès du député Edson Valdir Monteiro Alves Rosa du PAICV.

Elle est considéré l'illustre disparu comme un fils éminent du Cap-Vert et un grand défenseur de la démocratie et de la paix, dont l'avenir était prometteur, compte tenu de ses qualités humaines et professionnelles.

« Personnage charismatique et humble, il s'est toujours consacré à des causes sociales et, tout au long de sa carrière, il a coordonné le programme de lutte contre la pauvreté dans les zones rurales de l'île de Maio », lit-on dans le document.