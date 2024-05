Madagascar: PFL - Le 3FB Toliara et l'ASA Diana jouent à l'extérieur

Le calendrier des play-offs de la Pureplay Football League est rétabli. Madagascar aura un représentant à la Ligue des Champions africaine.

Le conflit prend fin dans le championnat de Madagascar Pureplay Football League (PFL) alors que le calendrier des playoffs, équivalents des quarts de finale aller-retour, est rétabli. Une entente est trouvée pour les deux équipes, l'ASA Diana et le 3FB Toliara, qui ne peuvent jouer leurs matchs respectifs à domicile. Les deux clubs ont désormais la possibilité de choisir les terrains neutres pour leurs rencontres, assumant l'organisation des matchs et récoltant les recettes générées.

Cette décision vise à faciliter les déplacements et à assurer la continuité du championnat, compte tenu de la distance qui sépare les deux clubs. Dans cette optique, une réunion d'urgence a été tenue hier à Andoharanofotsy par l'Association du Club de Football Élite de Madagascar (CFEM), regroupant les clubs qualifiés pour les quarts de finale. L'objectif était d'harmoniser les conditions de jeu pour tous les clubs afin d'assurer le bon déroulement du championnat.

Les représentants des clubs d'ASA Diana, AS Fanalamanga, Disciples FC, Elgeco Plus, 3FB Toliara et Tsaramandroso FC étaient présents lors de cette réunion. Les clubs du Fosa Juniors et Zanakala FC y ont participé via le téléphone.

À la suite de cette réunion, il a été également décidé que pour respecter la date butoir du 30 juin pour l'envoi du représentant du club malgache à la Ligue des Champions africaines, les matchs aller et retour des quarts de finale se joueront en une semaine. Les matchs aller auront lieu les 18 et 19 mai, tandis que les matchs retour se tiendront le 26 mai. Pour les demi-finales, il a été confirmé que tous les matchs se joueront à Antananarivo le 8 juin pour l'aller et le 15 juin pour le retour.

La grande finale est prévue pour le 30 juin. Par ailleurs, le président du club ASA Diana, Hajandrazana Manahaka Verison, a souligné l'importance d'avoir des arbitres de haut niveau pour garantir l'équité et l'intégrité du jeu. Il a appelé la fédération à sélectionner soigneusement les arbitres pour assurer un bon déroulement du football malgache.

A encadrer

Calendrier quart de finale aller :

19/05 : 3FB Vs ASA Diana (Antananarivo)

19/05 : Zanakala FC Vs AS Fanalamanga (Fianarantsoa)

18/05 : Tsaramandroso FC Vs Disciples FC (Majunga)

19/05 : Fosa Juniors Vs Elgeco Plus (Majunga).