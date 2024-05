Madagascar: Taekwondo - FMTKD - Deux compétitions internationales au programme

La transition de la Fédération malgache de taekwondo (FMTKD) a eu lieu, hier à Mahamasina, malgré l'absence du président sortant. La nouvelle équipe prévoit deux compétitions internationales, au programme de cette année.

Après l'élection de Franck Tiana Rakotomanana à la tête de la Fédération malgache de Taekwondo (FMTKD) le 16 avril dernier, une nouvelle ère s'annonce pour cette discipline en plein essor à Madagascar. Hier, lors de la cérémonie de passation administrative, malgré l'absence du président sortant, Christian Ramanantsoa, Franck Rakotomanana a pris les rênes de l'instance nationale avec détermination et engagement.

« Nous nous engageons à développer le Taekwondo malgache et à le promouvoir à l'échelle internationale », a déclaré Franck Rakotomanana lors de la cérémonie, soulignant l'importance de la collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité Olympique Malgache. Il a également exhorté les athlètes à s'engager pleinement dans cette mission, avec pour objectif ultime la participation aux Jeux Olympiques de 2028.

Dans cette optique, la nouvelle équipe dirigeante a présenté ses membres de bureau, avec à sa tête Pharlin Dimby en tant que Directeur Technique National pour un mandat de quatre ans. « Notre premier objectif est de redynamiser la discipline du Taekwondo et de promouvoir sa pratique à travers le pays, en particulier au niveau régional », a déclaré le DTN. Parmi les projets phares de la FMTKD figurent des formations pour les ligues régionales, visant à renforcer les compétences des pratiquants à tous les niveaux. De plus, Madagascar s'apprête à briller sur la scène internationale avec sa participation à deux compétitions majeures cette année, dont le Championnat du Monde Juniors et du Poomsae.