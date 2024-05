Seychelles: Augmentation de la demande de produits locaux à valeur ajoutée à base de poisson aux Seychelles

Il y a eu une augmentation de la demande de produits à valeur ajoutée à base de poisson aux Seychelles au fil des années et il existe un besoin croissant de ce type de produits sur le marché, selon un haut responsable de la Seychelles Fishing Authority (SFA).

La chef du département de développement de produits et d'assurance qualité, Margaret Ally, a déclaré à la SNA : « À mesure que les gens sont de plus en plus conscients et préoccupés par leur santé, nous avons observé une augmentation de l'intérêt et de la demande pour les produits à base de poisson parmi nos habitants lorsque nous faisons des campagnes de promotions."

Mme. Ally a déclaré que grâce aux activités menées avec les élèves des écoles, « nous remarquons un changement de mentalité à l'égard du poisson et des produits à base de poisson, à mesure qu'ils apprécient davantage les nombreux produits qui peuvent être dérivés du poisson tout en conservant un bon goût. La disponibilité et l'approvisionnement des produits peuvent toutefois encore être limités."

Elle a souligné que beaucoup de gens aiment cette idée en raison de sa commodité, en particulier au quotidien, et qu'il est beaucoup plus facile d'acheter des cubes de poisson que d'acheter un poisson entier à nettoyer à la maison, mais toute valeur ajoutée augmentera le prix.

Grâce à une campagne promotionnelle, la SFA a découvert quels produits les gens apprécient le plus. Cependant, Mme. Ally admet qu'il y a encore du travail à faire avant que ce concept soit pleinement intégré dans le pays.

Elle a déclaré que l'industrie a vu le développement d'une seule conserverie à neuf autres exportateurs de poisson locaux agréés. Leurs produits varient mais sont principalement des filets de thon frais entiers ou des longes et des poissons démersaux.

« En ce qui concerne le marché local, nous avons remarqué que les consommateurs apprécient les produits à valeur ajoutée comme les hamburgers de poisson, le poisson fumé et les filets, qui sont des options plus saines et plus pratiques pour la communauté. Il reste encore beaucoup de travail à faire et cela dépend aussi de l'acceptabilité du marché. ", ce qui peut prendre un certain temps. Avec l'attribution de terres et des installations de transformation, ainsi qu'à travers des campagnes, le gouvernement continue de soutenir et d'encourager le développement de la valeur ajoutée", a ajouté Mme. Ally.

La demande est forte et, pour l'instant, la production locale ne suffit pas à répondre à la demande réelle.

"Beaucoup de choses sont faites par les entreprises locales pour mettre des produits à valeur ajoutée sur le marché, mais nous pouvons toujours voir les produits importés et non-fruits de mer dominer les magasins de détail, donc non, jusqu'à ce que les produits de la pêche en tant qu'options fraîches et plus saines pour notre population dominent, dans les rayons des détaillants locaux, il n'y a pas assez de produits à base de poisson à valeur ajoutée », a déclaré Mme. Ally.

Elle a ajouté que le secteur de la transformation du poisson joue un rôle majeur dans l'économie des Seychelles et que les exportations de conserves de poisson, à l'exclusion des transformateurs destinés au marché local, ont joué un rôle dans le flux de devises étrangères.

Mme. Ally a déclaré que l'importance du secteur de la pêche était évidente pendant la pandémie de COVID-19, non seulement pour l'exportation, mais aussi pour la manière dont les pêcheurs et les transformateurs de poisson assuraient l'approvisionnement en poisson dans les magasins de détail.

« Nous avons vu de nombreuses personnes prêtes à se lancer dans le commerce des produits de poisson à valeur ajoutée, créant ainsi des opportunités de richesse. Nous avons la Zone 14 à Île du Port dédié à la valeur ajoutée, ce qui créera des opportunités d'emploi et favorisera le développement de notre économie. "Il est important de noter que tout traitement appliqué au poisson à partir du moment où il est capturé est une forme de valeur ajoutée", a-t-elle déclaré.

La pêche est le deuxième contributeur à l'économie des Seychelles, un groupe de 115 îles dans l'ouest de l'océan Indien.