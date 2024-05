Algérie: Le SG du GECF en visite de travail en Algérie à partir de mardi

ALGER — Le secrétaire général (SG) du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), Mohamed Hamel, entamera, à partir de mardi, une visite de travail de deux jours en Algérie, indique, lundi, un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines.

Lors de sa visite en Algérie, les 14 et 15 mai, M. Hamel aura des rencontres avec le ministre de l'Energie et des Mines et des responsables du secteur, précise le communiqué qui a souligné que cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des efforts conjoints entre l'Algérie et le GECF en matière de recherche scientifique et d'innovation.

Il sera procédé, à cette occasion, à la mise en place d'un plan et d'un programme d'action à court, moyen et long termes de l'Institut de recherches sur le gaz (GRI), qui a été inauguré le 29 février dernier à Alger, en marge de la tenue du 7e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du GECF, abrité à Alger.

Le GRI se veut un centre d'innovation et de recherches dédié au renforcement de la compréhension et de l'application des techniques liées au gaz dans le monde. Il est le fruit d'une convention signée début 2023 entre le GECF et le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, stipulant d'abriter son siège à Alger.