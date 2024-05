Madagascar: Stratégie Pays de la BAD - Résultats positifs observés dans l'économie agricole

7 584 emplois féminins ont été créés grâce à l'accompagnement technique et financier de micros, petites et moyennes entreprises agricoles par la BAD (Banque africaine de développement). Les impacts des actions de cette institution sont prometteurs.

Des résultats positifs ! C'est ce qui marque la présentation faite lors de l'atelier portant sur la restitution des résultats de la revue à mi-parcours du Document de Stratégie Pays (DSP) 2022-2026 de Madagascar, combinée à la revue de la performance du portefeuille pays pour l'année 2024. Lors de cet atelier qui s'est tenu le 6 mai 2024 dans la capitale, des nouvelles positives ont émergé quant à l'impact des initiatives conjointes de la BAD et du Gouvernement malgache.

Cette revue met en lumière des avancées significatives dans plusieurs domaines clés du développement à Madagascar. Au cours des deux premières années du DSP, la BAD a apporté un soutien crucial à Madagascar, contribuant à des réalisations tangibles telles que l'aménagement de plus de 20 000 hectares de terres irriguées, la construction et l'aménagement de plus de 270 kilomètres de routes, et la création de milliers d'emplois directs et indirects.

Soutien aux femmes. Un aspect particulièrement notable de cet effort de développement est l'accent mis sur l'autonomisation des femmes. Avec le soutien financier et technique de la BAD, 354 micros, petites et moyennes entreprises agricoles dirigées par des femmes ont été accompagnées, ce qui a conduit à la création de 7 584 emplois féminins.

Cette initiative souligne l'engagement de la BAD à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation économique des femmes, des éléments clés pour une croissance inclusive et durable. Dans le secteur agricole, la Banque a joué un rôle crucial dans l'augmentation de la production de riz, passant de 4 millions de tonnes en 2021 à 5,32 millions de tonnes en 2023, grâce à des projets tels que le Projet jeunes entreprises rurales dans le Moyen-Ouest et le Programme d'entreprenariat des jeunes dans l'agriculture et dans l'agro-industrie.

Infrastructures. Le secteur du transport n'a pas été en reste, avec le Projet d'aménagement de corridor et de facilitation du commerce qui a entraîné une hausse significative du trafic moyen des poids lourds sur la route nationale 9, passant de 27 à 108 véhicules par jour. Ces développements par les infrastructures sont cruciaux pour améliorer la connectivité régionale et stimuler le commerce et l'investissement.

Par ailleurs, l'atelier a également été l'occasion pour les parties prenantes de réaffirmer leur engagement envers les secteurs prioritaires identifiés dans le DSP 2022-2026, à savoir le transport, l'énergie, l'agriculture et l'industrie. Ces secteurs clés sont essentiels pour stimuler une croissance économique inclusive et durable à Madagascar. Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l'Économie et des Finances de Madagascar et gouverneur de la Banque, a présidé l'atelier et a souligné l'importance de maintenir un partenariat stratégique solide entre Madagascar et la BAD.

Elle a souligné que malgré les progrès réalisés, des défis subsistent et que la collaboration continue entre les deux parties est cruciale pour surmonter ces obstacles et maximiser les résultats des projets de développement. Adam Amoumoun, responsable du bureau pays de la BAD à Madagascar, a exprimé sa satisfaction quant aux progrès réalisés jusqu'à présent, soulignant que les objectifs du DSP à mi-parcours sont largement atteints, démontrant ainsi l'efficacité des programmes opérationnels de la BAD à Madagascar. À ce jour, le portefeuille actif du Groupe de la Banque à Madagascar compte vingt opérations pour un montant total d'environ 830 millions de dollars américains, illustrant l'engagement continu de la BAD envers le développement durable et inclusif de Madagascar.