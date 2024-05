Au coeur de Yaoundé, loin des regards médiatiques, se trament des manoeuvres politiques habiles orchestrées par les stratèges du pouvoir. Derrière les apparences, une équipe dirigée par Célestine Ketcha Courtes oeuvre avec détermination pour préparer l'opinion publique à une nouvelle candidature présidentielle de Paul Biya pour le septennat des grandes performances (2025-2032).

Contrairement aux spéculations qui suggèrent une éventuelle retraite politique du président, les coulisses du pouvoir révèlent une tout autre réalité. Des cercles de réflexion, disséminés dans la capitale, travaillent d'arrache-pied à mettre en place une stratégie cohérente visant à consolider le soutien populaire autour de la figure emblématique de Biya.

L'élément central de cette stratégie réside dans un vaste programme d'aménagement urbain. Sous la supervision attentive de Courtes, des projets de réhabilitation et de construction d'infrastructures sont déployés à grande échelle. Les rues poussiéreuses se transforment en artères modernes, les quartiers délaissés retrouvent une nouvelle vitalité, et les services publics s'améliorent sensiblement. Tout cela dans le dessein d'offrir à la capitale camerounaise une esthétique plus attrayante, mais surtout de consolider l'image d'un régime engagé dans le progrès et le bien-être de ses citoyens.

Ce n'est pas seulement l'environnement physique qui est ciblé, mais aussi le terrain médiatique. Des campagnes de communication discrètes mais efficaces sont menées pour façonner l'opinion publique. Des récits de succès et de réalisations sont diffusés à travers les médias contrôlés par le gouvernement, tandis que les critiques sont étouffées ou marginalisées.

Pourtant, malgré ces efforts de façade, des fissures commencent à apparaître dans le paysage politique camerounais. Les voix dissidentes s'élèvent, dénonçant la manipulation et le détournement des ressources publiques au profit de la campagne électorale anticipée. Les opposants politiques, bien que réprimés, continuent de lutter pour une démocratie véritablement représentative, sans la domination constante d'un seul homme.

Alors que le Cameroun se prépare à une nouvelle phase de son histoire politique, l'annonce officielle de la candidature de Paul Biya pour le septennat des grandes performances suscite des interrogations et des inquiétudes. Au-delà des discours officiels et des embellissements urbains, c'est la volonté du peuple camerounais qui déterminera le cours futur de la nation.

Dans les mois à venir, les regards du monde seront tournés vers Yaoundé, scrutant les développements politiques avec attention et espoir. Mais au-delà des projecteurs médiatiques, ce sont les citoyens ordinaires qui détiennent le vrai pouvoir de transformation. Leur voix collective sera le véritable arbitre de la légitimité politique, guidant le Cameroun vers un avenir de progrès et de justice pour tous.