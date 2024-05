Cameroun: Section RDPC du Mfoundi 2 - Le maire Yannick Ayissi de Yaoundé 2 sommé de dissoudre un mouvement

C'est Gilibert TSIMI EVOUNA le chef de la délégation permanente du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( RDPC), qui révèle l'information dans une lettre datée du 03 mai 2024, et ayant pour objet " Situation politique dans la Section RDPC du Mfoundi 2".

Yannick AYISSI est maire de Yaoundé 2, et président de la Section RDPC du Mfoundi 2. Aussi Gilbert TSIMI EVOUNA qui n'en est pas moins trésorier national du RDC et président du conseil régional du Centre, lui écrit- il. " Monsieur le Président et Cher Camarade, notre attention a été appelée sur l'existence au sein de votre circonscription d'un mouvement spontané dénommé Mouvement des Amis du Maire Yannick AYISSI.

Et Gilbert TSIMI EVOUNA de poursuivre : " A l'occasion du 38ème anniversaire du RDPC le 24 mars dernier, notre représentant auxdites manifestations avait alors demandé la dissolution dudit mouvement afin d'éviter toutes confusions dans l'esprit des militantes et militants de cette Unité politique. Au cas où cela n'aurait pas encore été fait, ce mouvement est considéré comme dissout dans la Section RDPC du Mfoundi 2. Vous voudriez bien me rendre compte de l'exécution de cette décision ".

Et le patron poliruque du Mfoundi de conclure : " Compte tenu des échéances électorales importantes qui pointent à l'horizon, la préoccupation première doit être à ce jour le suivi des opérations de révision des listes électorales tel que prescrit par la Très Haute Hiérarchie du Parti. Je vous engage donc à œuvrer dans ce sens dans la cohésion et l'harmonie ".

Il est évident qu'avec les élections législatives et municipales qui doivent en principe se tenir en février prochain, la fièvre monte au sein des différents états-majors soit pour rempiler, soit pour éjecter.