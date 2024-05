Cameroun: Edmilson au pays - Légende du football et ambassadeur de la banane plantain

Edmilson, champion du monde de football 2002, est au Cameroun pour une mission spéciale. Invité par Tony Obam, président de la filière banane plantain, l'ancien joueur brésilien participera à un match de gala Cameroun-Brésil le 7 décembre à Japoma et le 14 décembre à Olembe.

Avant le match, Edmilson et la délégation brésilienne ont un programme chargé. Ce mercredi 15 mai, ils assisteront à un gala de boxe et de sports de combat à la fondation Francis Ngannou à Douala. Un événement ouvert au public et gratuit, offert par la Royale des Jeux du Cameroun et Premier Bet, sponsors de la 3ème édition de la fête internationale de la banane-plantain.

La journée d'Edmilson sera ensuite marquée par des rencontres importantes. Il est prévu qu'il rencontre le ministre des sports et de l'éducation physique, le directeur général de la Société immobilière du Cameroun (SIC), le directeur général de la CRTV et la directrice générale de la SOPECAM. Hier déjà, il a rencontré le ministre des transports, le ministre des marchés publics, le ministre du commerce et plusieurs personnalités de la primature et de la présidence de la République.

Edmilson, une légende du football

Edmílson Gomes de Moraes, plus connu sous le nom d'Edmilson, est un ancien footballeur brésilien qui a évolué au poste de milieu de terrain ou de défenseur central. Il a remporté la Coupe du monde en 2002 avec le Brésil et a également été vainqueur de la Ligue des champions en 2006, champion d'Espagne en 2005 et 2006, et vainqueur de la Supercoupe d'Espagne en 2005.

Véritable idole en France, en Espagne et au Brésil, il a joué dans des clubs tels que l'Olympique Lyonnais, le FC Barcelone, Villarreal, le Real Saragosse et São Paulo au Brésil, remportant une trentaine de trophées. En équipe nationale, il a été champion du monde en 2002 et a côtoyé toutes les stars du Brésil, notamment Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, Rivaldo et Ronaldo. Il a également été le coéquipier de Marc-Vivien Foé à l'Olympique Lyonnais de 2000 à 2003 (année de son décès).

La visite d'Edmilson au Cameroun est une occasion unique de promouvoir le football et la banane plantain, deux piliers de la culture camerounaise. Le match de gala Cameroun-Brésil promet d'être un événement sportif exceptionnel, et le gala de boxe et de sports de combat sera une belle occasion de découvrir de nouveaux talents.