Congo-Kinshasa: Le Gouvernement veut améliorer la qualité des soins des personnes vulnérables

Le Gouvernement de la RDC a exprimé, il y a quelques jours, sa volonté d'améliorer la qualité des soins des personnes vulnérables.

C'était au cours à l'atelier de lancement des activités d'identification des groupes vulnérables bénéficiaires de la couverture santé universelle, à Kinshasa.

La Directrice générale du Fonds national de promotion et de service social (FNPSS), Alice Mirimo a précisé que l'identification des personnes vulnérables se fera en 3 étapes à savoir :

« L'établissement de l'indice de vulnérabilité et du critérium de ciblage pour l'accès au paquet des services et des soins de santé de la Couverture santé universelle, l'identification des bénéficiaires par le dispositif numérique du PABEA-COBALT, sélection d'un réseau des relais communautaires et des assistants sociaux volontaires, organisation des activités d'offre des services des soins et l'extension de l'identification des bénéficiaires dans d'autres provinces de la RDC et l'organisation de activités d'offre des services des soins de santé de la Couverture Santé Universelle aux bénéficiaires identifiés ».

Pour plus d'équité dans la sélection des bénéficiaires vulnérables, le ministère des Affaires sociales a demandé au FNPSS de recourir aux services d'un consultant déjà à pied d'oeuvre afin de proposer un indice de vulnérabilité.

Cette structure étatique va en outre recourir au critérium paramétré dans le dispositif numérique utilisé par le FNPSS à travers l'Unité de coordination du Projet d'Appui au Bien-Etre Alternatif des Enfants et Jeunes impliqués dans la chaine d'approvisionnement de Cobalt « PABEA COBALT ».

Alice Mirimo a par ailleurs encouragé les services et institutions relevant des ministères de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, de la Santé Publique, hygiène et Prévention, du Plan d'apporter aussi leur collaboration à ce processus.