Cameroun: CNI en 48h - Le pays se dote d'un nouveau système d'identification sécuritaire

Le gouvernement camerounais a franchi une étape importante dans la modernisation de son système d'identification avec la signature d'un contrat pour la mise en place d'un nouveau système d'identification sécuritaire. Ce contrat, signé ce lundi 13 mai 2024 à Yaoundé entre le Délégué général à la sûreté nationale (DGSN) et le PCA de l'entreprise Augentic, permettra de délivrer les cartes nationales d'identité (CNI) et d'autres titres identitaires en seulement 48 heures avant la fin de l'année 2024.

Un système plus rapide et plus efficace

Le nouveau système d'identification sécuritaire, fourni par Augentic, promet de révolutionner le processus de délivrance des CNI au Cameroun. Grâce à une technologie de pointe et à une infrastructure renforcée, les Camerounais pourront désormais obtenir leur CNI en un temps record de 48 heures. Cette rapidité accrue permettra de réduire considérablement les longues files d'attente et les tracasseries administratives souvent associées à l'obtention d'une CNI.

Une couverture nationale élargie

En plus de la rapidité accrue, le nouveau système d'identification sécuritaire permettra également d'étendre la couverture de la délivrance des CNI à l'ensemble du territoire camerounais. Des postes d'enrôlement seront installés dans les arrondissements, rapprochant ainsi le service des populations. Yaoundé, qui était auparavant le seul centre de production des CNI, ne sera plus le seul. Les titres identitaires seront désormais produits dans trois villes majeures du pays : Yaoundé, Douala et Garoua.

Un engagement pour la sécurité et la fiabilité

La mise en place du nouveau système d'identification sécuritaire s'inscrit dans la volonté du gouvernement camerounais de renforcer la sécurité et la fiabilité des documents d'identité délivrés aux citoyens. Le système intègre des technologies de pointe pour lutter contre la fraude et garantir l'authenticité des CNI.

Un pas vers une administration plus moderne

L'adoption d'un système d'identification sécuritaire moderne et efficace est une étape importante dans la modernisation de l'administration camerounaise. En facilitant l'accès aux documents d'identité et en réduisant les tracasseries administratives, le gouvernement vise à améliorer la qualité de vie des citoyens et à stimuler l'économie nationale.

Le nouveau système d'identification sécuritaire est attendu avec impatience par les Camerounais qui espèrent une délivrance plus rapide et plus simple de leurs CNI.