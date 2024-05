Gabon: Le ministre des Eaux et Forêts lance la première édition des Journées des Industries et du Bois

Libreville, le 13 mai 2024 - Le ministre des Eaux et Forêts, le Général de Brigade Maurice Ntossui Allogo, a lancé ce jour la première édition des Journées des Industries du Bois, placées sous le thème "Une industrie forestière au cœur du développement du Gabon". Cet événement, qui se tient du 13 au 14 mai 2024, réunit les acteurs publics et privés du secteur forestier gabonais afin de promouvoir le développement durable de la filière bois et son rôle crucial dans la croissance économique et sociale du pays.

La filière bois gabonaise connaît une croissance importante ces dernières années. Le nombre d'unités de transformation du bois a plus que doublé, passant de 85 en 2010 à 217 en 2023. La production de bois transformés a également enregistré une hausse significative.

Ce dynamisme s'explique par plusieurs facteurs, dont l'interdiction d'exporter le bois sous forme de grumes instaurée en 2010 et la mise en place d'une zone économique spéciale (ZES) hors de Libreville, offrant des avantages fiscaux attractifs aux investisseurs qui s'implantent dans la filière bois.

Malgré cette croissance prometteuse, il reste encore beaucoup à faire pour exploiter pleinement le potentiel de la filière bois gabonaise. Il est notamment nécessaire de mieux valoriser les produits forestiers non ligneux (PFNL), tels que les fruits sauvages, les plantes médicinales et les produits artisanaux. Il est également important de développer la chaîne artisanale et de renforcer l'encadrement des acteurs du secteur, afin de garantir une production durable et de qualité.

%

Les Journées des Industries et du Bois sont l'occasion idéale pour les acteurs du secteur publics et privés de la filière forêts bois de se réunir, d'échanger leurs expériences et de réfléchir aux moyens de relever les défis communs. Cet événement permettra également de promouvoir le Gabon comme une destination attractive de la production et de la transformation du bois durable.

"Le Gabon possède un potentiel forestier immense", a déclaré le ministre des Eaux et Forêts. "Il est de notre devoir de l'exploiter de manière durable et responsable pour le bien-être de nos populations, afin d'attirer le maximum de dividendes et de contribuer à la diversification de l'économie du pays. Le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) est déterminé à faire de la filière bois un moteur de croissance inclusive et durable pour les générations futures" a-t-il déclaré.