Angola: La première dame souligne l'engagement à l'éducation inclusive et équitable

Luanda — La première dame d'Angola, Ana Dias Lourenço, a souligné lundi, à Abuja, au Nigeria, l'engagement de l'Exécutif à l'éducation inclusive et équitable, avec la promotion des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous.

Intervenant lors du lancement de la campagne d'unification "We Are Equal/Nous sommes tous égaux", Ana Dias a fait savoir que l'Angola a réussi à corriger l'écart de 3.216.489 élèves pour 2.536.412 filles au cours des trois dernières années.

Selon elle, depuis 2021, 10.357 enseignants du primaire et du secondaire ont été formés à la santé menstruelle, plus de 30.000 adolescentes ont bénéficié d'informations sur le sujet et 15.000 culottes menstruelles ont été distribuées.

Elle a ajouté qu'au cours des quatre dernières années, 21 244 bourses d'études secondaires ont été distribuées, dont 10.729 pour des filles.

Ces dernières années, 1 098 écoles primaires et secondaires ont été construites et réhabilitées.

"Avec le projet d'autonomisation des filles et d'apprentissage pour tous, nous prévoyons de construire 55 nouvelles écoles et d'en réhabiliter 7 d'ici 2024", a-t-elle souligné.

La première dame a aussi parlé de l'importance de l'engagement à former les enseignants à l'éducation et à la santé menstruelle.

Elle a expliqué que cela avait donné des résultats positifs et avait valu à l'Angola une distinction lors du gala marquant le 10e anniversaire du programme du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) visant à protéger les adolescentes et les jeunes, ayant été classé 1er dans la catégorie de la santé menstruelle en 5e et 6e année dans la région du sud.

L'égalité des sexes

La première dame a rappelé qu'en tant que marraine de la Fondation Ngana Zenza pour le développement communautaire (FDC), elle reste attachée à l'égalité des sexes et s'engage à améliorer la qualité et l'expansion de l'éducation et l'autonomisation des filles et des garçons dans les communautés

Elle a précisé que ces initiatives s'adressaient également aux femmes, aux jeunes, en particulier aux jeunes femmes issues de divers segments de la société, en tant qu'agents de changement et d'influence au sein de leurs communautés.

Ana Dias s'est félicitée de la campagne "Nous sommes tous égaux", car les questions de genre et la parité hommes-femmes dans le domaine du leadership continuent d'être un sujet d'action.

Elle a annoncé que l'Angola adhérait à la campagne et la lancerait bientôt, tout en continuant à plaider pour la promotion de programmes éducatifs en Afrique d'ici à "l'année 2024, en cherchant à relancer les efforts existants pour atteindre pleinement l'objectif 4 des ODD".

La réalité de l'Angola

En ce qui concerne les perspectives, elle a déclaré que l'Angola était sérieusement engagé à réduire les disparités entre les hommes et les femmes imposées par le sexisme structurel, les stéréotypes sociaux et les structures patriarcales enracinées dans les questions culturelles et traditionnelles.

Face à ces vicissitudes, a-t-elle souligné, l'éducation est vitale pour l'avenir de tout pays.

"En Angola, nous considérons l'éducation comme un secteur décisif pour la valorisation du capital humain. Nous accordons une attention particulière à l'éducation des filles, car éduquer une femme, c'est éduquer une nation", a-t-elle indiqué.

La première dame a admis qu'il existe encore des différences entre les hommes et les femmes à différents niveaux d'éducation dans le pays, mais le Gouvernement s'est sérieusement engagé à réduire cet écart.

Elle a précisé que ces inégalités existent surtout dans l'enseignement secondaire, en raison de l'abandon de l'école par les filles pour diverses raisons, telles que les grossesses précoces ou les milieux familiaux socialement défavorables.