Angola: Le pays investit plus de 30 millions de dollars dans des projets d'adaptation au changement climatique

Moçâmedes — L'Exécutif angolais a investi, au cours des cinq dernières années, plus de 30 millions de dollars dans des programmes d'adaptation au changement climatique, pour atténuer les effets de la sécheresse et des tempêtes, a déclaré lundi le secrétaire d'État à l'Environnement, Yuri dos Santos.

Intervenant au séminaire méthodologique sur la "Gestion des déchets", le responsable a déclaré que les fonds étaient destinés à la construction d'usines de traitement des déchets dans plusieurs provinces du pays, dont Namibe.

Il a ajouté que plus de 100 campagnes de sensibilisation sur l'impact négatif de ces actions et sur la promotion d'alternatives durables ont également été menées dans les communautés locales ces dernières années, couvrant plus de 50 mille personnes.

« Travaillons ensemble pour trouver des solutions innovantes et durables aux défis auxquels nous sommes confrontés, car les crimes environnementaux ne peuvent être ignorés. L'application de peines de prison plus sévères à l'encontre des responsables de ces crimes est un message clair selon lequel la destruction de l'environnement ne sera pas tolérée et que les conséquences seront strictement appliquées », a-t-il averti.