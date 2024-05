Madagascar: Foire aux semences - Un événement clé pour l'agriculture durable à Amboasary

Un événement majeur pour l'agriculture locale dans le district d'Amboasary. La Foire aux semences, organisée par la FAO dans le cadre du projet d'amélioration de la résilience des petits agriculteurs dans le Sud de Madagascar, a été soutenue par le gouvernement norvégien en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage ainsi que l'ONG Accademis.

Cette foire revêt une importance cruciale pour la communauté agricole d'Amboasary et des régions environnantes. Elle offre une plateforme pour promouvoir la diversité des semences et des pratiques agricoles durables, tout en renforçant la résilience des agriculteurs face aux défis climatiques et environnementaux. L'équipe organisatrice a travaillé avec diligence pour préparer l'événement, allant de la formation des membres de la communauté aux démonstrations culinaires mettant en valeur les produits locaux.

Les infrastructures ont été montées et les sensibilisations communautaires ont été menées pour garantir la participation et l'engagement de tous les acteurs impliqués. La Foire aux semences a également été l'occasion pour les agriculteurs de partager leurs connaissances et leurs expériences, favorisant ainsi l'apprentissage mutuel et la collaboration.