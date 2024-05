Maroc: La caravane 'Go Siyaha' fait escale dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra

Laâyoune — Une rencontre de communication axée sur la promotion du programme "Go Siyaha" a été tenue, lundi à Laâyoune, en faveur des acteurs économiques et touristiques actifs dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Organisée par le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, l'Agence Maroc PME et le Conseil régional du tourisme, cette rencontre a été l'occasion de décliner en détail le programme "Go Siyaha" et ses différentes composantes.

Lors de cette rencontre, les intervenants ont salué cette initiative régionale qui vise à soutenir le développement et la croissance des entreprises touristiques et à améliorer leur compétitivité pour répondre aux nouvelles exigences du secteur à l'échelle nationale et internationale, en créant une nouvelle génération d'entreprises.

Ils ont également mis l'accent sur les efforts déployés par les différents acteurs économiques et touristiques de la région pour renforcer son attrait en tant que destination touristique à fort potentiel si riche et diversifié.

Dans une allocution de circonstance, la déléguée régionale du tourisme, Aicha El Oualia El Alaoui, a indiqué que le programme "Go Siyaha" est considéré comme l'un des programmes majeurs de la feuille de route du tourisme, notant qu'il a fixé des objectifs prometteurs, dans l'optique de confronter les défis actuels et futures et soutenir la compétitivité et l'innovation auprès des entreprises touristiques.

"Go Siyaha" vise l'accompagnement de 1.700 entreprises touristiques d'ici 2026, mobilisant une enveloppe budgétaire de 720 millions de dirhams, a précisé Mme El Alaoui, faisant observer que ce programme ambitionne de soutenir l'investissement touristique et d'apporter l'appui technique aux entreprises touristiques.

De son côté, le vice-président du Conseil régional du tourisme, Zine El Abidine Iraa Sbai, a souligné que Laâyoune-Sakia El Hamra dispose d'énormes atouts touristiques et d'un véritable patrimoine culturel.

Le tourisme balnéaire, culturel, environnemental et d'aventure sont autant de créneaux qui peuvent constituer un socle de l'attractivité touristique de la région, a-t-il expliqué.

Dans cette lignée, M. Sbai a fait savoir que le programme "Go Siyaha" a une vision pionnière et centrée sur l'industrie touristique marocaine, à travers l'innovation, la durabilité et la compétitivité, ajoutant que ce programme est un véritable saut qualitatif pour la promotion de ce secteur vital.

A cette occasion, les responsables de l'Agence Maroc PME ont expliqué aux acteurs touristiques que le programme "Go Siyaha" est structuré autour de trois composantes d'accompagnement à savoir, le "soutien à l'investissement", l'"expertise technique pour l'appui à la compétitivité" et l'"appui à la croissance verte".

À travers la composante "Soutien à l'investissement", le programme propose des primes pour les projets d'animation touristique et d'hébergement associés, avec des taux de 30% à 35% du montant global de l'investissement.

Pour ce qui est de la composante "Expertise technique pour l'appui à la compétitivité", elle concerne la stratégie financière, l'excellence opérationnelle, le développement des marchés, la transformation digitale, pour lesquels le programme prend en charge jusqu'à 90% des coûts des prestations.

Quant à la composante "Appui à la croissance verte", elle vise les projets de développement durable dans le tourisme, avec une prime à l'investissement de 40% du montant global d'investissement et une prise en charge à hauteur de 90% du coût du conseil et d'expertise technique en matière de développement durable.

En marge de cet évènement, des séances individuelles ont été organisées pour accompagner les entreprises souhaitant adhérer au programme.

Cette rencontre a été marquée par la présence notamment des représentants du Conseil régional du tourisme et des délégations du tourisme à Laâyoune, à Tarfaya et à Es-Smara, ainsi que les représentants régionaux des fédérations et associations professionnelles du secteur du tourisme.

Lancé le 14 février 2024 à Rabat, le programme "Go Siyaha" qui s'inscrit dans le cadre du déploiement des programmes de la Feuille de route du ministère en charge du Tourisme 2023-2026, a pour objectif d'accompagner les entreprises touristiques afin de créer une offre d'animation innovante et diversifiée pour propulser la destination Maroc vers une nouvelle ère en matière d'expériences touristiques.