Maroc: SIEL-2024 - La ville de Nador incarne actuellement une vision d'un pays moderne et tourné vers l'excellence (DG de l'agence de l'Oriental)

Rabat — La ville de Nador incarne actuellement une vision d'un Maroc moderne, dynamique et tourné vers l'excellence, a indiqué lundi à Rabat, le directeur général de l'agence de développement de l'Oriental, Mohammed Mbarki, lors d'une rencontre dédiée à la présentation du dernier ouvrage de l'Agence intitulé "Nador, un Maroc gagnant".

Intervenant dans le cadre de l'événement "Nouvelles parutions" à l'occasion du 29ème Salon international de l'édition et du livre (SIEL), M. Mbarki a souligné que cet ouvrage met en lumière les potentialités de cette ville en explorant les chantiers majeurs de développement en cours, dans le sillage de l'Initiative Royale pour le Développement de l'Oriental énoncée lors du discours Royal à Oujda le 18 mars 2003.

Disponible en quatre langues (arabe, amazigh, français et espagnol), ce beau livre révèle les trésors cachés de Nador, en braquant les projecteurs sur cette ville qui regorge d'énormes potentialités, avec à la clé une évolution remarquable au cours de la dernière décennie, a-t-il souligné.

"Cette ville, restée peu connue pendant longtemps, peut désormais se présenter au monde comme étant un lieu plein d'avenir", a-t-il relevé, rappelant son rôle important dans le développement économique du pays.

A travers une approche anthropologique ayant apporté nombre de découvertes, le livre retrace l'histoire de la région, et évoque la situation actuelle ainsi que les perspectives d'avenir, à la faveur d'une véritable volonté d'approfondir l'action de recherche et de valorisation du patrimoine archéologique.

En plus de mettre en avant les richesses naturelles et les potentialités économiques, l'ouvrage invite le lecteur à une immersion dans la richesse du patrimoine culturel de Nador : poterie féminine rurale, bijoux rifains etc, tout en mettant l'accent sur les caractéristiques uniques de l'habillement, contribuant ainsi à préserver la mémoire collective.

A l'instar des éditions précédentes, le programme culturel du SIEL, qui offre un large choix d'activités réunissant des auteurs, des penseurs et des créateurs marocains et étrangers, vient confirmer la vocation du Maroc comme pays de rencontres, de dialogue et d'échanges culturels.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 29ème édition du SIEL (09-19 mai) connaît la participation de 743 exposants représentant 48 pays, avec comme invitée d'honneur l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).