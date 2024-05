Congo-Brazzaville: Championnat national Ligue 1 - Tout est relancé

L'Athlétic club Léopards de Dolisie et l'Interclub se donnent coup pour coup en vue de succéder à l'AS Otohô et mettre ainsi fin à ses six longues saisons de règne sans partage. Les tenants du titre qui restent toutefois dans le coup n'ont pas encore dit leur dernier mot.

La Ligue 1 congolaise est loin de rendre son verdict. A trois journées de la fin du championnat, il peut se passer beaucoup de choses tant pour la course au titre que pour le maintien. Le choc au sommet de la 23e journée opposant le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) aux Diables noirs (0-0) a été éclipsé par la lutte pour la consécration finale.

Les Léopards de Dolisie (46 points) ont fait la mauvaise opération en s'inclinant 0-2 face à la Jeunesse sportive de Talangaï (JST). Djolvy Moukouba et Lelo Massala ont été les bourreaux du club dolisien. Les Léopards auraient pu mener au score si Bersyl Obassi n'avait pas manqué le penalty. La première défaite des Fauves du Niari à Brazzaville a non seulement laissé les traces mais aussi relancé le suspense pour la course au titre.

Cette équipe a donc des regrets à nourrir puisque l'écart entre elle et Interclub (45 points) ne tient que sur un fil. L'Interclub a certes souffert mais a fini par l'emporter, 2-1, au bout du temps règlementaire devant l'AS Vegas qui tisse le mauvais coton, pendant que l'As Otoho (40 points) se relançait en battant le FC Kondzo, 2-0. Les tenants du titre sont donc à six points de la première place et à cinq d'une qualification à la Coupe africaine de la confédération.

Les trois dernières journées s'annoncent décisives pour les trois équipes de tête. Pour le compte de la 24e journée qui se joue ce week-end, les Léopards doivent à tout prix l'emporter devant le FC Kondzo pour sauvegarder la maigre avance d'un point qui le sépare avec l'Interclub. Face à l'AS Cheminots, les dauphins des Fauves du Niari doivent enchaîner pour conserver leurs chances de gagner enfin le titre après 1990, année du dernier sacre de l'Interclub, et entretenir l'espoir d'être africains au terme de cette saison après 34 ans d'absence.

L'As Otohô dont le destin dépend des deux premiers clubs doit elle aussi s'imposer face à l'AS JUK pour faire durer le suspense et se mettre à l'abri d'une menace de la JST (37 points).

Dans la lutte pour le maintien, l'AS BNG (26 points) a fait le pas le plus important en dominant V Club Mokanda 3-1. L'AS Juk (24 points) a de son côté pris un précieux point en tenant en échec l'Etoile du Congo 1-1. Le FC Nathalys (14 points) n'a pas fait mieux qu'un nul de 0-0 face à l'AS Cheminots.