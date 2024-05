Madagascar: Andry Rajoelina - Mise en place d'une raffinerie aurifère avant la fin d'année

Le président de la République a procédé hier au lancement de la vente des premières pièces d'or monétaire du pays.

Historique. La cérémonie de lancement officiel de la vente des pièces OZ d'or monétaire d'une valeur faciale de 50 ariary, s'est déroulée hier au siège de la Banque centrale à Antaninarenina. Cette initiative entre dans le cadre de la célébration du 50ème anniversaire de la Banky Foiben'i Madagasikara (BFM). C'est la première fois dans son histoire que la Grande Île dispose d'une pièce de monnaie en or qui sera mise en vente auprès du grand public.

Une pièce d'or pesant 31,104 grammes, vendue à 12 millions d'ariary. Et ce, conformément au prix de l'or sur le marché international. Toute personne de nationalité malagasy, possédant une carte d'identité nationale peuvent désormais s'inscrire et passer commande directement auprès du site officiel de la Banque centrale.

Façon légale

Transformer localement l'or extrait des sols malgaches en or monétaire et en lingots d'or avant de l'exporter à l'étranger de façon légale. Tel est le principal objectif de cette initiative qui, selon le président Andry Rajoelina, représente une nouvelle forme de réserve aurifère pour Madagascar afin de valoriser la monnaie nationale et renforcer le système financier du pays.

%

La création de l'or monétaire et la mise en place d'une réserve d'or constituent un énième Velirano tenu par l'actuel homme fort du pays. Il s'agit en effet d'un engagement annoncé lors de son premier mandat. Actuellement, la Grande île dispose d'une réserve d'une tonne d'or stockée auprès de la Banque centrale. Hier, le Chef de l'Etat a annoncé que l'objectif est de constituer quatre tonnes de réserve d'or par an, à partir des pièces d'or monétaire mais aussi des lingots d'or. A l'entendre, le gouvernement malgache se fixe comme objectif de posséder 40 tonnes de réserve d'or d'ici 10 ans.

Lutte contre les trafics

Le président de la République Andry Rajoelina a aussi annoncé que cette démarche permettra aussi à Madagascar d'améliorer ses recettes en devises. Pour l'instant, la transformation de l'or monétaire malgache est assurée par la raffinerie turque Istanbul Gold Refinery. Cependant, la collaboration avec cette raffinerie connue mondialement ne durera pas définitivement car hier, le Chef de l'Etat a réitéré que Madagascar mettra en place, avant la fin de cette année, la première raffinerie aurifère du pays.

Et ce, afin non seulement de constituer sa réserve d'or, mais aussi et surtout pour avoir une traçabilité de l'or exporté conformément aux normes internationales. Cette démarche vise surtout à lutter contre les trafics et les exportations illicites des ressources minières du pays. La première raffinerie aurifère de Madagascar sera ainsi opérationnelle à partir de l'année 2025.

Avec cette initiative, le gouvernement malgache entend exporter jusqu'à 15 tonnes d'or par an. D'après les informations, le projet de mise en place de la première raffinerie aurifère malgache sera réalisé en collaboration avec les Emirats arabes unis. La question a d'ailleurs été évoquée durant la dernière visite d'Andry Rajoelina dans ce pays du Moyen-Orient, durant laquelle il avait été l'invité d'honneur de Son Altesse Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Emirats arabes unis lors de la 13e édition du Congrès AIM.