Madagascar: Lu pour vous - « Conte de fée à Madagascar » de Tassya Andriamanjakatokana

Du genre chick lit, le premier livre de la saga Conte de fée à Madagascar est dans les bacs. « Fannie et Zacharie : L'amour peut-il vaincre la peur ? » raconte la naissance d'un couple mixte. Sortie le 9 mai de la collection de l'Edition Jupiter, l'oeuvre de Tassya Andriamanjakatokana est disponible.

L'histoire de cette romance nous conte celle d'un personnage féminin, Fanantenana Zazamarolahy, propriétaire d'un restaurant branché, un peu brute au décoffrage mais qui, en réalité derrière toute cette façade, cache une âme meurtrie et en proie à ses démons. Une âme qui intrigue Zacharie Weldon, psychologue expatrié. Une rencontre qui se passe à Madagascar, généralement dans la capitale.

Fannie est donc une femme qui gagne bien sa vie, mais pourtant elle ne se sent pas complètement accomplie. C'est un personnage qui a quelques démons du passé à vaincre pour s'épanouir dans ce qu'elle aime, et elle passera par différentes phases tout au long de cette histoire, de l'indécision à la détermination, nous découvrirons qui elle est. Zacharie est un personnage intéressant, doué dans son métier. Sa personnalité est un mélange de force et de patience. On découvre en effet qu'il est quelque part très terre à terre dans la résolution des problèmes psychologiques.

Les hésitations du départ vont peser de plus en plus lourd dans la balance et l'idée que la vérité sur le passé de Fannie éclate nous tient en haleine tout du long, on a peur de l'impact que pourraient avoir ses révélations. C'est le temps passé ensemble et ce que Zacharie fera pour eux qui va leur permettre de briser la glace pour finir par bien s'entendre. D'eux, on découvrira le présent mais pour bien comprendre qui ils sont, il nous fallait découvrir leur passé.

%

Le dynamisme de ce livre repose donc sur la personnalité des personnages, sur la description d'une vie quotidienne typique de personnes de classe moyenne à Antananarivo. Tassya Andriamanjakatokana propose bien des moments hilarants qui font rire et passer un très bon moment. Mettant en avant une réalité que vivent bon nombre de couples mixtes. Bravant les regards de la société, brisant les stéréotypes à leurs égards. Dans ce roman, on découvre une belle relation qui repose sur des sentiments intenses et sincères.

Leur relation sera traitée de façon graduelle, en faisant monter la pression au fur et à mesure que la situation évolue. Mais on y aborde aussi bien des sujets aux thématiques profondes comme le manque d'un père, le rejet d'une mère, les difficultés propres aux enfants abandonnés... Chaque sujet conduisant à une situation et à des personnages qui permettront de mieux les aborder et les connaître. Tassya Andriamanjakatokana aime proposer des histoires très entraînantes qui offrent des situations et des relations qui vont être émotionnellement intenses tout au long des 160 pages.