Madagascar: Festival à Séoul - La Corée célèbre la culture africaine

La première édition du Festival de la culture africaine s'est tenue à Séoul, en Corée du Sud, du 10 au 12 mai, avec la participation de plus de quinze pays africains.

Du 10 au 12 mai, le gouvernement sud-coréen, en collaboration avec le groupe des ambassadeurs africains en Corée, a organisé la toute première édition du Festival de la culture africaine à Gwanghwamun, au coeur de Séoul, en Corée du Sud. Plus de quinze pays africains, dont le Kenya, le Ghana, le Gabon, l'Éthiopie, l'Égypte, le Congo, l'Angola, la Zambie, la Tunisie, la Tanzanie, et le Soudan, entre autres, ont été représentés pour présenter leur culture. «Nous avons travaillé pendant des mois à préparer ce festival. C'est également un prélude au sommet Corée-Afrique qui aura lieu les 4 et 5 juin à Séoul. L'événement culturel s'est déroulé avec succès, et je suis convaincu que le sommet rencontrera également un grand succès en favorisant la croissance mutuelle, en relevant les défis mondiaux et en renforçant la solidarité en faveur de la paix et de la sécurité», déclare Cho Tae-yul, le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud lors de son discours. Bien que Madagascar n'ait pas eu de stand pour ce festival, puisque seuls les quinze pays africains ayant des ambassades en Corée y ont participé, le pays sera invité lors du sommet Corée-Afrique en juin, ayant pour thème «L'avenir que nous construisons ensemble : Croissance partagée, durabilité et solidarité».

Célébration culturelle

L'événement a été marqué par des présentations de danses africaines, avec des danseurs venant du Sénégal, ainsi que des stands mettant en valeur chaque culture représentée. Carlos Victor Boungou, ambassadeur du Gabon en Corée et doyen du groupe des ambassadeurs africains en Corée, a salué cette initiative comme une «renaissance de la culture africaine en Corée», permettant de renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux régions.

«Ce festival permet de briser les barrières et de promouvoir l'échange culturel entre la Corée et l'Afrique. Habituellement, peu de festivals en Corée sont dédiés à la culture africaine, et cela offre une belle opportunité de changer la vision que les Coréens ont de l'Afrique», explique Milandu, un jeune Gabonais vivant en Corée depuis 7 ans. En parallèle, le festival a également célébré le cinéma africain en collaboration avec le Busan Cinema Center, projetant des films provenant de différents pays africains. Cette initiative marque une ouverture des relations de la Corée avec le continent africain, promouvant ainsi une compréhension mutuelle et des échanges fructueux entre les deux cultures.