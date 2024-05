Madagascar: 2033 ans pour grimper au sommet !

La vente des pièces de monnaies de 50 Ariary en or pur à 999,9% - le plus haut degré de pureté possible sur le marché international - vient d'être lancée, hier, à la Banky Foiben'i Madagasikara (BFM), entrant dans le cadre de son cinquantenaire.

2033 ans pour grimper au sommet !

Douze millions d'ariary. Tel est le prix de l'unité de ces pièces de monnaies en or de 35 millimètres de diamètre et pesant 31,104 grammes, fabriquées en Turquie. Elle est ainsi accessible à tout acheteur, moyennant 12 millions d'ariary. Pour en faire l'acquisition, une visite sur le site internet de la BFM s'impose.

Le lancement de la vente de ces pièces de monnaie en or, a également été l'occasion pour le chef de l'Etat d'indiquer que Madagascar a pour objectif de constituer 4 tonnes de réserve d'or par an. La première tonne est déjà constituée, mais c'est encore très loin des 12,42 tonnes de réserve d'or de l'île Maurice, septième pays sur le classement des plus grands détenteurs de réserves d'or en Afrique.

En supposant que Madagascar parvienne effectivement à atteindre cet objectif de 4 tonnes par an, le pays constituerait 40 tonnes de réserve d'or d'ici dix ans. En attendant, la Grande île devra certainement enclencher la vitesse supérieure en matière de lutte contre le trafic du métal jaune. Les cas fortement médiatisés des 73 kilos d'or interceptés en Afrique du Sud, ou encore les 36 kilos d'or (et de pièces précieuses) volatilisés dans le coffre d'une direction générale du ministère des Mines, restent encore dans tous les esprits.

%

Quant à la réserve d'or, Madagascar avec son unique tonne de réserve récemment constituée, devra mettre les bouchées doubles pour espérer grimper dans le classement et jouir des retombées d'une telle performance. A titre indicatif, les trois plus grands détenteurs de réserves d'or en Afrique selon le classement de 2023, sont l'Algérie avec 173,56 tonnes ; la Libye (145,65 tonnes) et l'Egypte (125,97 tonnes). Au rythme de 4 tonnes par an, il va falloir plus de 43 ans à Madagascar pour atteindre le niveau actuel de l'Algérie. Le Ghana (8,74 tonnes), la Tunisie (6,84 tonnes) et le Mozambique avec presque 4 tonnes, ferment la marche dans le top 10. Quant aux 8 133,5 tonnes de réserve d'or actuelle des Etats-Unis, numéro un mondial, elles pourraient être atteintes dans... 2033 ans !