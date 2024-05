Madagascar: Partenariat Public-Privé - 100 ordinateurs pour le ministère de la Justice

Le ministère de la Justice vient de bénéficier d'un important lot d'ordinateurs de la part de ses partenaires.

TPI Anosy. Sur les 100 ordinateurs, 25 seront remis au Tribunal de Première Instance (TPI) d'Antananarivo à Anosy qui est la plus grande juridiction du pays par l'étendue de son ressort et le volume des affaires traitées.

« C'est par la manière de travailler et la qualité de l'outil de travail qu'on arrive à donner satisfaction aux justiciables », a fait remarquer la ministre Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa. Avant d'ajouter dans la foulée que « l'objectif est de mettre fin aux récriminations et doléances concernant le suivi des affaires et surtout d'éviter l'existence d'une trop grande distance entre les différentes juridictions et le ministère central pour la bonne marche de l'appareil judiciaire ».

Justice de proximité. Les 100 ordinateurs serviront grandement la politique de « Justice de proximité » adoptée par le ministère de tutelle qui requiert des matériels conformes aux normes et à la technologie pour le personnel judiciaire afin que ce dernier puisse assumer pleinement et entièrement son travail. Le matériel informatique remis dans la matinée d'hier au profit du ministère de la Justice et notamment au TPI d'Antananarivo, s'inscrit dans le cadre des 3P ou Partenariat Public-Privé.