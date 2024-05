Afrique: Kianja Barea - Non-homologation confirmée par la CAF, les matchs en Afrique du Sud ou à Maurice

L'instance continentale a entériné sa décision. Le Kianja Barea ne respecte pas les normes exigées par la CAF en vue d'une homologation. Madagascar organise ses matchs sur un terrain neutre.

Pas de surprise.Après un long moment de tergiversation, la CAF n'a pas donné satisfaction au clan malgache. Même si l'information n'a pas encore été dévoilée par la Fédération malgache de football, une source sûre nous a indiqué que le Kianja Barea n'est pas encore homologué par la CAF en dépit des travaux effectués par le SENVH. L'émissaire de la CAF qui s'est rendu à Tana la semaine dernière n'était pas du tout satisfait des travaux et des réalisations effectuées par la partie malgache sur les nombreuses recommandations.

Le premierrapport d'inspection de la CAF a conclu que certaines des exigences minimales pour l'organisation d'un match de haut niveau CAF/FIFA n'ont pas été satisfaites, le Kianja Barea ne répond pas aux normes requises dans le Règlement sur les Stades de la CAF (édition 2022). Cette décision a été confirmée par la CAF même si elle a donné une seconde chance à Madagascar. L'état de la pelouse du Kianja Barea est dans de très mauvaises conditions ce qui ne permet pas d'organiser un match international.

Des travaux ont été entrepris par le SENVH, entre autres, la mise en place des escaliers en métal dans les gradins et dans les tribunes pour l'évacuation des spectateurs en moins de 7 minutes, la construction de deux portails de sortie du côté de l'Institution Sainte-Famille et du côté de Befelatanana, l'installation de tourniquets au niveau des portails d'entrée pour pouvoir compter le nombre de spectateurs, l'amélioration des zones médicales (l'infirmerie et la zone de contrôle antidopage) et celle de la Croix-Rouge mais cela reste insuffisants. Les vestiaires des équipes et des arbitres, le salon VIP dédié et d'un salon VVIP, la tribune médias ne respectent pas encore les exigences de la CAF.

Comme la Grande Ile ne dispose pas de stade approuvé, les matchs devront se jouer en dehors du territoire. Les Barea recevront sur un terrain neutre les matchs des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre les Coelacanthes des Comores, le 7 juin, et les Aigles du Mali, le 11 juin. Le lieu définitif pour ces rencontres sera fixé par la FMF, ce jour, soit à Pretoria en Afrique du Sud ou à Saint-Louis à l'île Maurice. Les trois pays pourront enfin tirer un ouf de soulagement et préparer sereinement les rencontres après la réception de la lettre de Gordon Savic.