Madagascar: 50e anniversaire de la BCM - La pièce de 50 ariary en or vendue 12 millions d'ariary

Les pièces d'or commémoratives de la Banque centrale pourront enfin être commercialisées. Dans ses locaux, la Banque centrale a lancé les ventes de ses pièces de monnaie en or de 50 ariary. Chaque pièce de 1 Oz, soit 31,104 grammes, se vendra à douze millions d'ariary l'unité. C'est ce qui a été expliqué hier.

Chaque citoyen peut se la procurer. La Banque centrale fait savoir qu'il suffit de se munir d'une carte d'identité nationale et de visiter le site internet de la BFM, en renseignant son identité et son adresse mail. C'est à cette adresse mail que seront envoyés par la suite les détails concernant l'achat de ces pièces commémoratives de 50 ariary en or.

Pour célébrer son cinquantième anniversaire, la Banque centrale a prévu d'émettre 5 000 pièces d'or, de 24 carats chacune, avec la pureté la plus haute possible. Ces pièces de monnaie seront disponibles à la vente nationale ou internationale. Ces pièces d'or ont été raffinées en Turquie par l'Istanbul Gold Refinery, la deuxième plus grande raffinerie de métal jaune au monde après la Chine. Sur cette nouvelle pièce d'or sont gravés l'image du soleil avec le Stade Barea. Pour éviter toute forme de thésaurisation de la part de ceux qui en ont les moyens, la BCM limitera la vente à une pièce d'or par carte d'identité nationale, c'est-à-dire par personne.