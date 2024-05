Madagascar: Football / Pure Play Football League - Les membres de CFEM activent les Play-offs

Trois semaines d'interruption. Les membres de l'association organisatrice de la Pure Play Football League, clubs de football élite de Madagascar (CFEM), se sont réunis hier, à Andoharanofotsy. Parmi les présidents ou représentants des clubs, quelques-uns qui ont donné leur avis par téléphone, ont décidé ensemble d'activer les Play-offs.

Les quarts de finale aller sont programmés ce week-end et ceux du retour, une semaine plus tard. «Nous avons décidé que chaque club pourrait recevoir leur match sauf les deux dans les extrêmes Nord, ASA de Diana, et Sud de l'ile, 3FB de Toliara», explique le président de CFEM, Henintsoa Rakotoharimanana. D'après le règlement des compétitions, les équipes les mieux classées feront le déplacement pour les matchs aller.

Compte tenu de l'application de la décision de la Commission de discipline de la fédération, trois points du Fosa Juniors ont été enlevés. Ce club majungais rétrograde ainsi à la troisième place dans la conférence Nord.

Relégation

«Les matchs aller et retour de l'ASA de Diana et 3FB de Toliara se joueront ainsi à Antananarivo car il n'est pas évident de faire le déplacement à Toliara puis à Ambanja, avec le peu de temps qui reste. Ces clubs peuvent choisi leur terrain. C'est à eux d'organiser et les recettes reviendront au club hôte», souligne le patron de CFEM. D'après le classement actualisé, le leader de la conférence Nord, ASA, recevra 3FB dimanche, dans la capitale. Le stade n'est pas encore fixé. Le match retour se déroulera également à Antananarivo, le 26 mai. Ce sera cette fois à l'ASA de choisir le stade.

Pour les autres matchs, Fosa Juniors FC, classé troisième de la poule du Nord, accueillera dimanche à Mahajanga, Elgeco Plus, dauphin de la conférence Sud. Le match retour se jouera au By pass une semaine plus tard.

Tsaramandroso FC Boeny, quatrième du groupe Nord, recevra Disciples FC, leader de la conférence Sud, samedi à Mahajanga. Ce dernier jouera, par la suite, le match retour à Antsirabe le week-end d'après. Et l'AS Fanalamanga a retiré sa réclamation à l'encontre du Fosa et va finalement poursuivre l'aventure. Ce club se déplacera dimanche, à Fianarantsoa pour son match contre Zanakala FC.

L'équipe d'Alaotra-Mangoro jouera son match retour à Ambatondrazaka. «Au cas où un club refuse de jouer le match retour, il sera relégué en D2. C'est mentionné dans le règlement de compétition», souligne Henintsoa Rakotoharimanana. Les demi-finales aller auront lieu le 8 juin, et celles du retour, le 15 juin. La grande finale devrait se tenir au stade Barea Mahamasina, le 30 juin, date butoir d'engagement de Madagascar pour la Ligue des champions africaine.