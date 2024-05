Madagascar: Antsiranana - Les directives de la gendarmerie transmises à la base

Les commandants d'unités du groupement de la Gendarmerie nationale de la région Diana, se sont réunis pendant deux jours au Toby Général Randrianasoavina Antranobozaka à Antsiranana. L'objectif était de transmettre les directives du haut commandement aux commandants de compagnie, de brigade et aux chefs de poste avancé. Les directives concernant la sécurité et l'ordre public sont transmis au niveau des organes déconcentrés.

L'initiative est venue du commandant du groupement de la Gendarmerie nationale dans la région Diana, le lieutenant-colonel Jules Tovoson Andriantsiriniaina. D'après ses explications, ce rassemblement est une pratique courante car c'est le moment de transmettre les instructions des supérieurs à tous les niveaux. Les séances ont permis d'informer et de discuter ensemble le plan de travail annuel, déjà esquissé et axé sur les tâches des gendarmes pour 2024, afin d'atteindre l'objectif. À leur tour, ils les transmettront à leurs subordonnés sur leur lieu de travail respectif et également aux personnes qui ne le savent pas encore.

Gestion des foules

Dans la même optique, la réunion qui s'est déroulée dans la salle de fête à Antranobozaka, a été l'occasion pour ces responsables de la sécurisation de la région Diana, de faire un constat sur la situation actuelle. C'est-à-dire de parler des lacunes et des défaillances, des mesures à prendre pour les combler et les modalités d'exécution.

« Ce plan d'actions est basé sur la prévention, car la base du travail des gendarmes est la prévention, et quand elle n'aboutit pas, nous sommes obligés de procéder à la pression ou à l'ouverture d'une enquête ainsi qu'au défèrement des fautifs auprès du tribunal compétent », explique le commandant du groupement. Il a aussi abordé les exemples d'infractions émergentes, dont la violence basée sur le genre ou la cybercriminalité, la migration clandestine vers les iles voisines, l'exploitation illégale des ressources marines et la propagation des drogues contenant de la cocaïne et de l'héroïne, l'un des facteurs qui augmentent le taux d'insécurité dans la région ....

En outre, cette semaine aura lieu un exercice de gestion démocratique des foules, dans la capitale du Nord, ce qui améliorera et renforcera les compétences des gendarmes, en cas de manifestation de personnes. Car la région est maintenant en pleine propagande des élections législatives, et la Gendarmerie nationale fait partie des trois entités qui assurent la police des élections. Ces entités sont prêtes à consolider leurs expériences et à renforcer leur unité.

« Le public peut avoir confiance en la présence des Forces de l'ordre qui sont également prêtes à faire face à toute menace à l'ordre public », conclut-il, tout en assurant que les gendarmes feront également preuve de force contre les criminels et sont déterminés à ne pas tolérer la violation de la loi.