Madagascar: Législatives-Atsimo-Andrefana - La bataille fait rage entre les candidats

Après un début de campagne quelque peu calme pour la région Atsimo-Andrefana, les candidats commencent à jouer sur le terrain. Ils se lancent les mots forts.

Ils commencent enfin à se distinguer. Les candidats pour les prochaines élections législatives pour Toliara I, Betioky et Ampanihy se secouent. Ils descendent dans les quartiers et essaient de se faire beaux aux yeux de la population. Pour la circonscription de Toliara I, le candidat proposé par la plateforme Irmar gagne en visibilité avec la couleur orange des tee-shirts, des affiches et banderoles. Il a été critiqué par les équipes d'un candidat aux couleurs jaunes sur ce qu'est devenu le projet piscine olympique, tombé aux oubliettes. « Alors ministre, il a déclaré que si la piscine olympique n'est pas achevée, c'est que c'est lui qui aurait fait disparaitre l'argent destiné à la réaliser », sortent les pro-Siteny.

Le candidat du Firaisankina, Siteny Randrianasoloniaiko multiplie ses descentes avec, entre autres, des ténors connus du Tim à Toliara. Rihno Soafilira se démarque dans ses discours en soulignant les responsabilités d'un député. Hier, quand il était dans le quartier de Mahavatse, il n'a pas oublié de parler de la route Don Bosco qui est en piteux état depuis des années et a expliqué aux habitants qu'il appartient aux députés de rapporter ce qui fait mal à la population à l'État central. Il a également lancé des pics à l'endroit de ses adversaires. « Il y a ceux qui se disent musclés, quelque part, mais je peux dire que nous possédons aussi des muscles ». Le colonel Jules Rabe a choisi de tempérer et a tracé quelques points sur ses projets tels que la gestion transparente du CIAD et son utilisation à bon escient. L'officier promet de « protéger les fonctionnaires, les élus et les simples citoyens ».

Dans la circonscription de Betioky où règne depuis près de 20 ans le candidat-député Jean-Jacques Rabenirina, l'ambiance se fait sentir. Puisqu'il est l'actuel président de l'Assemblée nationale, de nombreux 4X4 en plaque rouge sillonnent la ville de Betioky pour marquer sa présence et sa notoriété.

« On ne l'entend pas tellement rassembler des foules. Je pense qu'il est déjà assez connu. Ce sont ses adversaires Hervé Hagnognona et Eniavisoa qui effectuent des mobilisations », livre un journaliste collègue à Betioky. Aux explications, l'actuel député de Betioky restera « adulé » par les électeurs de cette circonscription située sur la RN10. « Je pense que Rabenirina gardera son poste mais ce sont les deux candidats, l'un issu du TGV et l'autre indépendant, qui se disputeront l'autre place », ajoute la source. Toutefois, Hervé Hagnognona continue d'espérer détrôner Jean-Jacques Rabenirina en « faisant mieux ». À Ampanihy, Keron Idealson du Firaisankina reste quelque peu silencieux. Marco Tsaradia essaie tant bien que mal de regagner le coeur des habitants de la circonscription où il a été élu avec Keron Idealson. Andriamanantena Razafiharison, ministre démissionnaire, candidat pour les législatives avec Théodore Randriamanga, maire actuel de Fotadrevo, a appelé les électeurs à la raison. « Ne vous faites pas guider dans le mauvais chemin, allez dans le droit chemin », a-t-il lancé hier à Fotadrevo.