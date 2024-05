Madagascar: Procès de la Jirama - Une quarantaine de personnes à la barre

Depuis hier, le procès d'une quarantaine d'agents de la société nationale d'eau et d'électricité, la Jirama, a débuté au Pôle anti-corruption. Parmi les prévenus figurent plusieurs directeurs et hauts responsables, dont les anciens directeurs généraux Vonjy Andriamanga et Rivo Radanielina. Alors que le procès est en cours, le verdict demeure pour le moment inconnu. Les audiences ont débuté hier matin et se sont poursuivies tout au long de la journée.

Lors du procès, plusieurs autres directeurs ont été cités, notamment celui chargé de l'administration et des finances, ainsi que celui des ressources humaines, et un directeur régional. De plus, un ancien directeur de cabinet est également cité parmi les prévenus dans cette affaire. Trois sociétés sont également impliquées dans le procès.

L'affaire a débuté en 2021 avec le versement de primes de performance sans l'approbation du conseil d'administration. Depuis, l'affaire s'était perdue dans la justice avant de ressurgir il y a quelques mois avec l'incarcération de quelques hauts responsables, dont un membre du conseil d'administration, par le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco). Les investigations du bureau ont mené à l'émergence des pertes de l'État. Environ deux milliards d'ariary de préjudice de l'État sont enregistrés selon ces investigations.

Nouveau dirigeant

De son côté, la Jirama a publié dans la journée un communiqué concernant l'affaire. La société d'approvisionnement d'eau et d'électricité déclare condamner tout acte de corruption et de fraude. La direction générale de la Jirama annonce également être prête à collaborer avec les autorités dans toutes les enquêtes et poursuites, y compris l'actuel procès qui se tient au PAC. Selon le communiqué, la direction générale de la Jirama «poursuivra ses efforts pour nettoyer l'entreprise de tout employé qui participerait à tout acte illégal.»

Depuis peu, le « Jiro sy rano malagasy » a un nouveau directeur général, en la personne de Ron Weiss, un Israélien expérimenté en matière d'énergie renouvelable. Il est logique qu'il veuille instaurer une nouvelle politique et cela passe par un grand assainissement. Il est aussi en période de reconnaissance de son équipe pour remonter la pente et redorer le blason de la Jirama.