Madagascar: Clandestinité maritime - Descente des autorités à la gare maritime d'Ambalamanga

Depuis le déplacement du marché des poissons au pont Fitim, près des zones protégées de mangroves, il y a plusieurs mois, des va-et-vient incessants des pirogues et boutres sont aussi observés à cet endroit. Des marchands de charbon s'y sont installés. Des débarquements de marchandises venant d'autres districts sont remarqués. Les lieux sont devenus très fréquentés et un désordre règne à longueur de journée.

Afin de lutter contre la clandestinité maritime et l'entrée illicite des clandestins, les autorités, dont les éléments de l'Emmo, les responsables de différents départements au niveau de la préfecture de Mahajanga, le directeur régional de l'Environnement de Boeny et la commune urbaine de Mahajanga, ont effectué une descente sur place vendredi. Le but de cette action de sensibilisation était de protéger les ressources maritimes et d'inciter les pêcheurs à intégrer le secteur formel.

« Il est important de protéger nos ressources, et surtout la frontière, contre les personnes qui entrent et sortent illégalement de la mer. Vous devez aussi régulariser votre situation et rejoindre le secteur formel », exhorte le secrétaire général de la préfecture, Mioty Andriamparany. L'après-midi, une descente à la gare maritime d'Ambalamanga a également été organisée par la même délégation.

Le pont Fitim a perdu son aspect depuis l'invasion des poissonniers. La place est devenue sale et invivable à cause de l'odeur nauséabonde. C'est presque devenu un marché de village car des vendeurs de légumes et de fruits ont envahi les trottoirs. Le pont Fitim se trouve sur la RN4 et ces occupants illégaux donnent une mauvaise image de la ville, car la porte d'entrée de Mahajanga donne sur ce pont.