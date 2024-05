Madagascar: Évènement - Le collectif des artistes impressionne à La Réunion

Tout à fait une réussite. Le Festival Arléo a pris fin dimanche à Hell Bourg, La Réunion, attirant des milliers de visiteurs depuis le 8 mai. Deux artistes malgaches ont brillé lors de cet événement en formant le collectif Bann' Papang, composé de Airjp Tagman, peintre, Soa Ravelo, chanteuse, compositrice et anthropologue réunionnaise-malgache, en collaboration avec le graffeur réunionnais «Bonheur». L'équipe a créé une installation immersive intitulée «Sentié» qui a captivé l'attention des festivaliers, offrant une expérience unique dans la Kaz Javel métamorphosée.

La Kaz Javel est une maison typiquement créole. Beaucoup de monde a visité notre installation en faisant la queue pour découvrir le résultat de notre travail en équipe à trois, confirme Airjp Tagman. Même le jour férié du festival n'a pas dissuadé les gens d'investir leur temps dans les arts présentés par plus de cinquante artistes, qu'ils soient locaux, étrangers ou même les autorités.

Bonheur et Airjp Tagman ont pris en charge toute la partie installation avec la peinture, la lumière et la construction. Airjp Tagman a également réalisé des images à l'aide de drones et d'appareils photo, en plus de l'installation. Soa a contribué à la partie sonore de l'installation. «La maison comprend sept pièces, chacune ayant pour thème principal le mouvement de la terre, mais abordant différents sujets. Par exemple, la pièce Omaz est consacrée aux habitants, la pièce inversée évoque l'éboulement, l'intérieur et l'extérieur, la formation de l'île de La Réunion, et la pièce Kokedama. Certaines pièces sont interactives avec les visiteurs. Dans la pièce Maronage, plongée dans l'obscurité, les visiteurs sont invités à allumer leurs lampes de téléphone pour faire apparaître des jeux d'ombres sur le mur, racontant l'histoire et la légende du piton d'Anchain, célèbre à Salazie», ajoute-t-il.