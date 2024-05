Algérie: Krikou salue la complémentarité entre les secteurs de la Solidarité et de la Justice pour la stabilité familiale

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a salué, lundi à Alger, "l'étroite coordination et la complémentarité" entre son secteur et celui de la Justice pour la préservation de la stabilité familiale.

Les secteurs de "la Solidarité et de la Justice oeuvrent en complémentarité pour préserver la stabilité familiale, à travers des mesures et des mécanismes de prise en charge des catégories vulnérables, en particulier les femmes divorcées et les enfants", a précisé Mme Krikou dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux d'un séminaire sur le thème "La stabilité familiale et les mécanismes de solidarité" qu'elle avait présidée. L'évènement a été co-organisé par le secteur de la Solidarité national et de la Justice représenté par la Cour d'Alger.

Lors de la rencontre qui s'est déroulée en présence de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb, et de représentants d'associations et d'organisations concernées, Mme Krikou a rappelé les mécanismes adoptés par son secteur pour s'assurer de la stabilité de la famille, tels que la médiation sociale susceptible de trouver des terrains d'entente et d'éviter la décomposition de la famille.

Intervenant à cette occasion, le procureur général près la Cour d'Alger, Boudjemaa Lotfi s'est félicité de la complémentarité entre les secteurs de la Justice et de la Solidarité nationale, relevant que la Justice prenait en charge "les dossiers relavant du secteur de la Solidarité, engageant une action publique pour permettre aux femmes divorcées ayant la garde des enfants d'obtenir la pension alimentaire dans les délais impartis".

%

La Directrice de la protection et de la promotion de la Famille au ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soumia Oulmane a rappelé que le secteur de la solidarité avait contribué à la proposition du Fonds de la pension alimentaire, créé en vertu de la loi n 15-101 du 4 janvier 2015, portant "intégration du fonds de la pension alimentaire au sein du Fonds de la solidarité nationale", dont le titre est désormais, "Fonds spécial de solidarité nationale et de pension alimentaire".

Quant au Procureur général adjoint à la Cour d'Alger, Tahar El Orabi, il a indiqué que la loi n 24-01 du 11 février 2024 comporte " des mesures spéciales, en vue de l'obtention de la pension alimentaire, au profit des femmes divorcées ayant la garde des enfants".

Les participants ont également recommandé "l'élaboration d'un guide consultatif, en vue de vulgariser l'importance du rôle des assistants sociaux dans l'activation des mécanismes de réconciliation et d'oeuvrer à la conscientisation sociale et à la diffusion du dialogue familial, à travers l'encouragement des initiatives des associations activant dans le domaine de la protection de la famille, tout en les exhortant à tenir des rencontres autour de l'orientation familiale.

Les participants ont aussi appelé à la nécessité d'oeuvrer à la diffusion de la culture des solutions alternatives aux conflits de famille, notamment à travers l'organisation de journée d'études et de sensibilisation conjointe qui comptent des spécialistes en sciences de la charia, en sciences juridiques et en sciences sociales.