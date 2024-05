Sénégal/Cameroun: Bayern Munich - Les adieux pour Bouna Sarr, pas pour Choupo-Moting !

Les internationaux sénégalais Bouna Sarr et camerounais Eric-Maxim Choupo-Moting quitteront le Bayern Munich en fin de saison après quatre ans de loyaux services.

Le club bavarois a profité du dernier match à domicile (victoire 2-0 contre Wolfsburg) dimanche, pour le compte de l'avant-dernière journée du championnat d'Allemagne, pour faire ses adieux au latéral sénégalais (13 sélections, plus convoqué depuis mars 2022). Avant le coup d'envoi, le joueur de 32 ans, non retenu pour le match en raison d'une rupture du ligament croisé, a eu droit aux hommages des dirigeants."Je suis heureux de faire partie de ce grand club et de la famille du FC Bayern depuis quatre ans. Je tiens à remercier tout le club et ses fantastiques supporters pour leur soutien. Je souhaite au FC Bayern tout le meilleur pour l'avenir. Je porterai toujours ce club dans mon coeur", a-t-il déclaré. Lui aussi arrivé en fin de contrat, Choupo-Moting n'était pas présent "pour cause de maladie", a informé le club via son compte X officiel. Le Rekordmeister a promis lui faire plus tard ses adieux. De là à imaginer que cela cache anguille sous roche...

Un goût d'inachevé

Tous les deux débarqués de Ligue 1 à l'été 2020 - de l'OM pour Sarr et du PSG pour Choupo-Moting -, les principaux intéressés n'ont pas convaincu sous le maillot rouge et blanc. L'ancien Marseillais a rarement eu l'occasion de donner la pleine mesure de ses capacités (seulement 33 matches et 1 but) s'est vu parasiter son bail par plusieurs blessures (5 au total pour près de 400 jours à l'infirmerie). Longtemps resté dans l'ombre de Robert Lewandowski, l'ex-Parisien a connu son moment de gloire la saison dernière lorsqu'il s'est un temps imposé comme le successeur providentiel du Polonais avec 17 buts. Avant de se blesser et de rentrer dans le rang... Relégué sur le banc suite à l'arrivée d'Harry Kane, son départ avec celui du champion d'Afrique 2021 étaient inéluctables. Les deux hommes ont remporté trois championnats, deux supercoupes d'Allemagne et une Coupe du monde des clubs avec l'écurie bavaroise.