Tunisie: Formation aux métiers du tourisme alternatif - «Forsa», une opportunité inédite

Dans un effort visant à redynamiser la médina de Tunis et à offrir des perspectives d'avenir aux jeunes sans métier, le programme de formation aux métiers du tourisme alternatif, baptisé «Forsa», se présente comme une opportunité inédite.

De février 2024 à juillet 2025

Conçu et géré par le groupement d'intérêt économique «Mdinti», ce projet à vocation non lucrative cherche à valoriser le riche patrimoine culturel et historique de la Médina tout en favorisant l'inclusion sociale et économique des jeunes âgés de 16 à 26 ans.

La première session de ce programme novateur a déjà débuté le 27 avril dernier, marquant ainsi le commencement d'un parcours de découvertes et de formation pour les participants. «Ce programme s'étale sur la période de février 2024 à juillet 2025, et comprend cinq sessions, dont chacune comprend une semaine de formation initiale assurée par des experts du domaine, suivie de deux mois de stage pratique au sein d'institutions partenaires telles que des hôtels, des maisons d'hôtes, des restaurants ou des start-up opérant dans la région de la Médina », note Brahim Nabli, chef du projet.

Cette initiative prometteuse ne se contente pas de former les jeunes aux métiers du tourisme alternatif, mais elle les accompagne également dans leur développement. « Durant la semaine de formation, et en collaboration avec la fédération des coaches certifiés de Tunisie, chaque candidat est accompagné par un coach personnel pour l'aider et l'orienter », explique-t-il encore.

Dépôt des demandes, jusqu'au 15 juin

L'annonce de l'ouverture des inscriptions pour la prochaine cohorte, débutant le 1er juillet, offre une nouvelle occasion aux jeunes intéressés de rejoindre cette aventure enrichissante.

Les candidats ont jusqu'au 15 juin pour déposer leur demande et ainsi saisir cette opportunité de changer le cours de leur vie et d'explorer de nouvelles perspectives de carrière dans le domaine du tourisme alternatif.

Il est important de noter que le programme «Forsa» ne prend pas en charge l'hébergement des participants en provenance d'autres gouvernorats. Cependant, ceux-ci sont éligibles s'ils peuvent assurer leur propre hébergement pendant la durée du programme.